La pelota lo estaba esperando

La reaparición de Fernando Gago para realizar trabajos con pelota y la duda de quién será el centrodelantero ante Banfield fueron los temas nodales de la primera práctica de la semana de Boca, desarrollada en Casa Amarilla. Al capitán y referente del plantel –que sigue su recuperación después de haberse operado de la rotura del ligamento cruzado anterior, lateral medial y menisco externo de la rodilla derecha– se lo vio de buen humor y saludó a los hinchas presentes en el entrenamiento. El DT Guillermo Barros Schelotto evalúa el ingreso de Emanuel “Bebelo” Reynoso para jugar en el medio, con Carlos Tevez de 9. El titular en ese puesto y goleador de la Superliga, Darío Benedetto, corre en una cinta para fortalecer su lesionada rodilla derecha y se estima que en mayo volvería a las canchas.

Tras la lesión que sufrió el 5 de octubre del año pasado en la Bombonera, cuando ingresó en el complemento del encuentro que la Selección argentina y Perú empataron sin goles por las Eliminatorias para el Mundial 2018, Gago se calzó los botines y realizó ejercicios con pelota en la cancha principal del predio Pedro Pompilio. La ilusión del volante es tratar que la semana próxima pueda incorporarse al resto del plantel, sin hacer todos los trabajos futbolísticos y físicos, pero a la par de sus compañeros, ya que pretende mostrarse para ser convocado por el seleccionador Jorge Sampaoli, en un último intento para llegar a la cita de Rusia. Sin embargo, debido a los 31 años del futbolista y sus dos lesiones anteriores en el tendón de Aquiles, el cuerpo técnico toma con cautela la vuelta de Pintita a las canchas. Una meta en común podría ser llegar al partido del 14 de marzo ante River en Mendoza, por la Supercopa Argentina.

La otra preocupación del Mellizo es definir quién será el 9 para enfrentar a Banfield de visitante el domingo por la 16ª fecha de la Superliga. Walter Bou –que ante Temperley no tuvo un buen partido– y Ramón “Wanchope” Abila –quien lo reemplazó en el complemento y tampoco brilló– serían las dos posibilidades lógicas, aunque también se estudia la inclusión de Tevez en esa posición, como lo hizo ante San Lorenzo, hasta que Pablo Pérez tuvo que salir por lesión. En tal caso, Bebelo Reynoso –de 21 años y última incorporación de Boca en el mercado de pases, que aún no debutó– iría al medio detrás de Carlitos. Es que, para el DT xeneize, el ex Talleres es el reemplazante natural de Pérez, que aún debe recuperarse de una distensión en el músculo sóleo izquierdo.