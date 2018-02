El presupuesto 2018 del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) fue aprobado ayer por el Consejo Asesor, cuyas funciones son aprobarlo o desaprobarlo, además de elegir comités. Se trató de la tercera reunión, luego de dos realizadas en diciembre con las autoridades del Instituto, en las que no se había llegado a un acuerdo sobre el Presupuesto 2018. En diciembre, el Incaa había informado a través de la Resolución 1565 E/2017 que se implementará durante 2018 un “régimen especial de anticipo de subsidios” para evitar la interrupción de acceso a financiamiento (válido para determinados casos), debido a que el propio Instituto reconoció que no dispone de fondos para atender solicitudes de créditos para la realización de películas hasta 2019. Este fue el tema central a discutir en la reunión de ayer. Finalmente, el presupuesto del Incaa para el ejercicio 2018 fue aprobado con reservas. El consejero Axel Monsú votó a favor aclarando que toma las consideraciones que plantearon los directores y, en ese sentido, se decidió regular una mesa de trabajo técnica sobre el presupuesto para asignar y reasignar partidas de presupuesto de su ejecución 2018 y diseño 2019. Distintos miembros lo aprobaron tomando en consideración lo de Monsú. El cineasta Fernando Krichmar fue el único que votó en contra de aprobar el presupuesto. El informe de los directores dirigido a las autoridades del Incaa da cuenta de que no se cumple con la ley de cine y normativa vigente que señala, entre otros puntos, que el 50 por ciento del presupuesto tiene que utilizarse en subsidios a la producción de películas nacionales. En el informe, los cineastas también objetan que si bien se le explicó al Consejo Asesor que el presupuesto 2018 tenía un aumento del 15,6 por ciento sobre el de 2017, siguiendo la pauta inflacionaria, hay rubros que presentan aumentos muy superiores (llegando al 100 por ciento en algunos casos), entre otros puntos que resumieron en un documento.