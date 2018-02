La titular de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) en la provincia de Buenos Aires, Edith Contreras, se sumó al reclamo de la inclusión de una cláusula gatillo en la discusión paritaria del sector y planteó la posibilidad de que, en caso de que el gobierno provincial sea receptivo a esa demanda, “se puede seguir negociando con los chicos en las aulas”. La postura de Contreras para evitar el paro ante la inflexible posición de la administración de María Eugenia Vidal es la primera en ese sentido que se oye desde los gremios de maestros.

Hasta ahora, varios de los representantes del Frente de Unidad Docente (FUD), que agrupa a los principales sindicatos del sector, insistieron que por el momento no se habló de medidas de fuerza y dejaron claro que esa instancia será la última alternativa que contemplarán en caso de que no mejore la exigua oferta de un 15 por ciento de aumento y 4500 pesos por única vez para los maestros que no adhirieron a los paros del año pasado.

De hecho, luego del rechazo masivo a esa propuesta comenzaron a surgir desde el gobierno bonaerense las acusaciones a los sindicatos. Uno de ellos fue el ministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas, quien afirmó: “Les pedí que no supeditemos el inicio de clases a un acuerdo”.

El titular de Suteba, Roberto Baradel, aseguró que los rumores de paro son parte de la “estrategia mediática” del gobierno provincial para enrarecer el clima de las negociaciones y en este sentido, responsabilizó a Vidal de la crisis en la negociación paritaria por no haberlos convocado desde noviembre pasado. A propósito planteó que “cuando (los funcionarios) dicen ‘vamos a discutir con los chicos en las aulas’, es una puesta en escena” detrás de la cual hay una intención de “responsabilizar a los gremios por el conflicto” ante un eventual retraso del ciclo lectivo por medidas de fuerza.

Durante una entrevista por Radio Provincia, Contreras, titular de UDA Seccional Buenos Aires e integrante del FUD se pronunció de manera similar pero con un reparo. Coincidió con que el paro “es la última instancia” del conflicto pero agregó el condimento que la postura de su gremio es que “podemos seguir discutiendo con los chicos en las aulas”.

“Lo que más pedimos es la cláusula gatillo, que es una cláusula que ellos (por el gobierno de Cambiemos) instituyeron el año pasado y que creemos que fue positivo, porque le da al docente una menor pérdida de poder adquisitivo al ir actualizando salario por inflación", explicó.

Además, la líder provincial del sindicato que a nivel nacional conduce Sergio Romero coincidió en el rechazo a la oferta planteada por la Provincia en la reunión del jueves pasado (un 15 por ciento de aumento en tres tramos y un pago único de 4500 pesos para los maestros que no adhirieron a los paros del año pasado) y aseguró que espera “que nos convoquen nuevamente lo antes posible para cerrar la paritaria”.