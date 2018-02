De los ocho jardines de infantes que el gobierno nacional anunció para Santa Fe a mediados del año 2016 ( más fotos abajo ), ninguno comenzará las actividades en el ciclo lectivo 2018. Según un relevamiento del Ministerio de Educación de la Provincia, apenas dos construcciones superaron el 50 por ciento de las obras. En otros dos casos ni siquiera se llegó al diez por ciento de los trabajos. La ministra Claudia Balagué presentó un informe del estado de avance en el último encuentro del Consejo Federal de Educación. El senador del Departamento Rosario, Miguel Cappiello, aseguró que las obras "se encuentran detenidas" y que Nación "no da la información cuando uno la pide".

A mediados de junio del año 2016, la Casa Rosada anunció el levantamiento de los ocho establecimientos de nivel inicial, bajo una inversión total de 150 millones de pesos. Las localidades beneficiadas fueron Santo Tomé, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Pueblo Esther, Alvear, Funes, Granadero Baigorria y Firmat. La información fue confirmada en ese momento por el diputado nacional de Cambiemos Lucas Incicco. "Estos son los hechos que reflejan nuestros ejes de trabajo y la prioridad que le da el gobierno de Mauricio Macri a la educación en la provincia de Santa Fe", manifestó el legislador. La licitación fue realizada en forma centralizada por el Ministerio de Educación de la Nación el 15 de septiembre del mismo año. Dos meses después se publicó en el Boletín Oficial el acta de evaluación final, aconsejando la adjudicación a la UTE Escarabajal Ingeniería S.R.L. / Bahía Blanca Viviendas S.R.L. Finalmente, el 11 de enero del año pasado, Nación le comunicó a Santa Fe que con fecha 26 de diciembre de 2016 se había suscripto el contrato correspondiente.

En Funes la obra está al 40%. Debían terminarse en 6 meses.

Dado el sistema constructivo adoptado (construcción en seco) y los plazos de obra contractuales (150 y 180 días corridos), las obras deberían estar, en todos los casos, terminadas y en uso. Pero al cierre del año pasado, solo el jardín de infantes proyectado para Alvear había llegado al 52,48 por ciento de avance de obra. El de Granadero Baigorria tenía un 51,45 por ciento de obras. Por debajo del 50 se encuentran Santo Tomé (44,29 por ciento), Funes (40,24), Pueblo Esther (31,81). Los más perjudicados son Gálvez y Firmat, donde ni siquiera se llegó al diez por ciento de avance. Tienen 9,25 y 7,58 por ciento, respectivamente, de trabajos hechos al pasado mes de diciembre.

Balagué presentó el relevamiento ante el Consejo Federal, que se realizó entre miércoles y jueves de la semana pasada. Cappiello fue, en tanto, bastante duro con Nación y dijo que los jardines "están detenidos, no hay avances ni mucho menos". El senador se quejó que el gobierno no responde ante las consultas que se le efectúan e informó, por otro lado, que los municipios y las comunas "cumplieron con su parte". "Cada localidad tenía que poner el terreno, eso ya se hizo, eran jardines que iban a demorar seis meses en hacerse gracias a un material que se hacía rápido, pero no se hicieron", apuntó el legislador socialista.

Los ocho establecimientos educativos se encuentran dentro del anuncio que hizo, en campaña y luego el 11 de mayo de 2016, el propio presidente Mauricio Macri, cuando prometió construir 3 mil jardines de infantes en todo el país. Pero a fines de agosto del mismo año, apenas tres meses después, el jefe de Gabinete Marcos Peña reveló que el plan se había modificado y "a pedido de las Provincia y los municipios se decidió cambiar a un plan de 10 mil salas".

Funes.

Granadero Baigorria.

Villa Gobernador Gálvez.

Villa Gobernador Gálvez.

Ciudad de Santa Fe.