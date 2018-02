Juan Manuel Llop sobrevivió un día más como técnico de Newell`s. El entrenador mantuvo ayer en horas de la tarde una reunión imprevista con la dirigencia, que le pidió que dé un paso al costado y renuncie, pero él pidió un partido más porque confía en revertir la mala racha. La comisión directiva tiene decidido de manera unánime que no continúe, pero como, por un lado, rescindirle el contrato representa un desembolso de 4 millones de pesos que el club no tiene y, por el otro, el juez que administra el concurso preventivo, Fabián Bellizia, no permite que se lo eche a fin de no gastar en una indemnización, el Chocho seguirá al frente del plantel, al menos una semana más. La situación es insostenible y está rota desde las dos partes, pero ante Temperley, el lunes, dirigirá el actual DT. Llop habló antes de la reunión con La Red y reiteró: "Realmente salí fortalecido luego de la derrota con San Lorenzo por el rendimiento del equipo".