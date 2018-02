“Las tarifas no ayudaron porque en realidad son una transferencia de riqueza ya que no están yendo del usuario a las empresas como inversión, sino que van directamente a manos de los dueños de las empresas”, señaló a PáginaI12 Carlos Minucci, secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía que integra la cegetista Corriente Federal de Trabajadores (CFT). El gremialista advierte sobre la falta de inversión en la generación de energía, transmisión y distribución y remarca que esa situación, junto a los planes de reducción de personal, “ponen la red al borde del colapso”. Además apuntó contra el triunvirato de la CGT porque “permitió que este gobierno avance sobre todo lo que estamos sufriendo ahora”.

–¿Cómo se encuentra la red de energía eléctrica?

–La red está en condiciones muy malas, sin inversiones importantes. Desde que asumió este gobierno son muy pocas las inversiones que se hicieron y por lo tanto se está profundizando la crisis del sector eléctrico desde el punto de vista de la cantidad de cortes que estamos viendo debido a las altas temperaturas que se están registrando.

–¿Por qué si el aumento de la tarifa eléctrica fue tan elevado y en varios tramos no hubo cambios en el sistema?

–Lo que sucedió fue que este gobierno había dicho que con el aumento de las tarifas se solucionaba el problema eléctrico pero siguen con las campañas para que la gente no ponga a más de 24 grados el aire acondicionado así se ayuda a que no haya cortes. La verdad es que la red está en condiciones como estuvieron desde la privatización, porque no vamos a echarle la culpa solamente a estos dos años. También hay que tener en cuenta que si bien en el período anterior hubo inversión a nivel generación, transmisión y distribución, no se pudo lograr una mejoría por el gran caudal que tuvo la creación urbana de edificios en lugar de casas. Esto acrecentó un consumo que el gobierno anterior paso de ser de nueve mil a 33 mil megas, y en transmisión se cerró en el círculo de los 500 kv a nivel nacional. Toda esa inversión llevada a distribución o redes de media y alta tensión acá en el centro urbano quedó con un desfasaje de inversión bastante importante.

–Si los aumentos no llegan a la inversión. ¿Dónde va a parar ese dinero?

–Los incrementos en las tarifas no ayudaron porque en realidad son una transferencia de riqueza. No están yendo del usuario a las empresas como inversión, sino que va directamente a manos de los dueños de las empresas. Por lo tanto tenemos una crisis en la que si no se invierte próximamente la red seguirá deteriorándose. Esto a nivel distribución necesita una inversión bastante importante para terminar con los cortes porque si el país sigue creciendo en temperaturas, los cortes van a ser muy importantes como hasta ahora.

–Entonces el dinero de los aumentos termina enriqueciendo a los dueños de las empresas principalmente y poco a nada queda para la inversión...

–No vuelve ni remotamente algo para inversiones del aumento de tarifas. Las empresas dicen en muchos casos algo parecido a lo que dice la (gobernadora bonaerense María Eugenia) Vidal: “llega la plata pero no alcanza”, porque según ellos al recibir la tarifa en muy pocos casos cumple el gobierno en enviarles el dinero. Eso es lo que nos preguntamos nosotros. ¿Si no va a la inversión y no va al salario de los trabajadores a dónde va? Bueno aparentemente esa plata se comprueba de que es un desvío a los grupos concentrados de energía: los Mindlin, los Caputo, los Lewis. La plata no está volviendo a quien paga la tarifa.

–¿Cómo están los trabajadores de la energía eléctrica en esta crisis?

–Con la crisis que hay varias empresas abrieron procesos de retiros voluntarios y estamos en una disputa para evitar que se cumplan porque creemos que ahí hay otra de las causas que va a producir dificultades en el tema de los servicios públicos porque tenemos muy poco personal. Se abren estos procesos que apuntan a mandar la red eléctrica a los tercerizados. Si la gente de la UOCRA, que son los integrantes de las empresas tercerizadas van a ser los que manejen la red eléctrica termina como pasó hasta ahora que es que tenemos seis trabajadores electrocutados. Vamos a ir a la movilización del próximo miércoles porque la crisis sigue avanzando.

–¿Se están preparando para la movilización?

–Desde la CFT que integramos como gremio, ya el 29 de noviembre fuimos al Congreso y Camioneros nos acompañó junto a movimiento sociales y CTA, fue el inicio de todo esto que termina el 21 de febrero dado que se están profundizando los problemas. Solo por dar un ejemplo como la reforma previsional que quedó demostrado que lo que decíamos no era mentira. El jubilado está cobrando cerca de 4,79 de aumento cuando le correspondía con a ley del gobierno anterior el catorce y pico y se está profundizando todo. La red eléctrica no funciona, están tratando de sacar personal que para las empresas es caro para reemplazarlo por personal tercerizado, hay un montón de cesantes, tenemos casi ocho mil cesantes en enero en todo el país, las causales están.

–¿Y la interna de la cúpula de la CGT los toca?

–Lo dijimos hace dos años cuando se hizo la unidad: fue una unidad tirada de los pelos. Después de que esta conducción paró al movimiento obrero y permitió que este gobierno avance sobre todo lo que estamos sufriendo ahora porque hace dos años el triunvirato que con el tema de la gobernabilidad y el diálogo terminó entregando los despidos, las ART, la mayoría de los artículos de convenio porque los gremios están desprotegidos ante un avance de la derecha muy fuerte.