Alrededor de la mesa paritaria

El gobierno santafesino ofrecerá hoy la incorporación de la cláusula gatillo en la mesa paritaria. "Evaluamos que la utilización de la cláusula gatillo fue buena y le da tranquilidad a los trabajadores", dijo el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, en la previa de la reunión con los gremios docentes y estatales. Según remarcó en una primera instancia "no se fijará ni un piso ni un techo". Así el gobierno de Miguel Lifschitz aspira a diferenciarse de la Nación que pretende que los incrementos salarios giren en torno a un 15 por ciento sin cláusula gatillo.

Las reuniones tendrán lugar hoy a las 10 con UPCN y ATE en la sede de la cartera de Gobierno, mientras que los del magisterio concurrirán al Ministerio de Trabajo.

"Somos muy respetuosos del ámbito paritario y, por lo tanto, es allí donde vamos a discutir propuestas y ofertas. La primera reunión nos parece fundamental para tratar de fijar criterios en común. En un país donde tenemos dificultades para controlar la inflación, la actualización de los salarios que hay que hacer necesariamente todos los años es un tema complejo. Hay que tener capacidad para ver cómo se va a desenvolver la inflación en el año", dijo Farías en declaraciones radiales. En ese orden, recalcó: "Tenemos el resguardo de la cláusula gatillo que evaluamos que funcionó bien y vamos a proponerla también este año".

Según subrayó el funcionario, "evaluamos que la utilización de la cláusula gatillo fue buena y le da tranquilidad a los trabajadores". "Por supuesto, depende de la conversación -aclaró-, del acuerdo con los gremios, pero lo vemos como positivo y es un mecanismo que vamos a proponer para que este año esté presente también en la discusión salarial", sostuvo.

Con relación a los eventuales porcentajes de incremento y al mentado 15 por ciento, Farías señaló que "ese porcentaje es el que está previsto en el presupuesto nacional, es el porcentaje de inflación prevista". "No dejamos de tener en cuenta esa cifra -explicó-. Es importante para la provincia mirar cómo se van desenvolviendo las paritarias en otras provincias. Pero no vamos a plantear ni un piso ni un techo en el inicio de la conversación. Y no necesariamente vamos a ceñirnos a ese porcentaje", aseveró.

Por lo demás, consideró necesario hacer una previsión de la inflación del año. "El año pasado lo hicimos y hubo una ínfima diferencia con la inflación que terminó dándose. Tuvimos un incremento de salarios del 25% y la inflación fue del 26,1%. Estuvimos muy cerca. Esperamos repetir este año un esquema similar", argumentó.

El gremio docente ya había planteados su exigencias en la previa:

ante la incertidumbre inflacionaria, la secretaria general de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé), Sonia Alesso, le había reclamado al gobierno provincial la convocatoria urgente a discutir salarios "donde se establezca una recomposición de los sueldos docentes en un marco de paritaria abierta".

"Estamos haciendo esta semana un estudio sobre el impacto inflacionario. Pero además, hay muchos cambios en un año muy imprevisible: suba del dólar, tarifas y con índices oficiales que van quedando desacreditados. Cuantificar el impacto va a ser complejo", analizó Alesso, quien agregó a esta incertidumbre los impactos en sectores asalariados del pacto fiscal y la reforma impositiva. "En este contexto, no se puede cerrar una paritaria para lo que resta del año. Debe ser abierta, porque seguramente se afectará el poder adquisitivo a lo largo del año", agregó.