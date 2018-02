¡Welcome, che! Demi Lovato cantará y bailará en el DirecTV Arena, de Tortuguitas (24/2). El technoalemán Palms Trax pasará por Niceto Club (9/3), donde una semana más tarde estará el tecno-chelista rumano Cristi Cons (16/3). Los freakipunkitos californianos Me First and the Gimme Gimmes sacudirán El Teatro (28/4). Habrá compo trapero con el dúo español Kinder Malo & Pimp Flaco, que mostrarán sus sorpresas en Palermo Club (13/4), y el boricua Bad Bunny, que conquistará el Luna Park (12/5). Además, los neoyorquinos The Drums pelarán en Niceto Club (15/5), los paulistas Angra metalizarán El Teatro (8/6) y el australiano Vance Joy indiefolkeará en Teatro Vorterix (10/10). J.A.