Leandro Romagnoli está en el podio de los jugadores más importantes en la historia de San Lorenzo. Desde su debut en Primera hasta la actualidad, el volante se ganó el cariño de los hinchas a base de títulos y compromiso con la institución, pero en su infancia tuvo un obstáculo importante: el fanatismo de su padre por Huracán. En diálogo con TyC Sports, el emblema azulgrana recordó el corte que hizo de niño para inclinarse por el equipo de sus amores: “Fue muy simple; mi viejo, que ya sabemos es hincha de Huracán pero nunca me presionó, siempre me dejó elegir y eso para mí fue muy bueno”. Romagnoli, que tenía de ídolo a Raúl Iglesias, agregó: “Desde el primer momento me fui a jugar a San Lorenzo, era hincha de San Lorenzo, soy hincha de San Lorenzo y no hubo mucho problema en ese sentido”. De todas formas, el ídolo del Ciclón reconoció que siente más la rivalidad con Boca que con la entidad de Parque Patricios: disfruta más ganarle al Xeneize, donde nunca hubiera jugado. ¿Por qué puede ser considerado el hombre más importante en la historia de San Lorenzo? “Por el tiempo que viví en el club, tantas cosas que hemos pasado, campeonatos ganados y también momentos tristes, como la Promoción”, sentenció el protagonista.

Como entiende que el retiro no está lejos (su contrato vence en junio, cuando definirá qué hacer) y, a poco de cumplir 37 años, expresó cuál es su deseo: “Ya me recibí y me gustaría ser entrenador de San Lorenzo, ojalá lo pueda hacer”. El conjunto de Boedo se ubica ahora como escolta del líder Boca, a nueve unidades, y buscará luchar por una nueva corona en esta primera edición de la Superliga Argentina.