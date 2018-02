@humoristarudy

¿Cómo le va, lector, cómo anda? ¿Anda bien, disfrutando de las nuevas tarifas que nuestros autoritarios supieron conseguir para alegrarnos las vacaciones, el inicio de las clases, o ambos momentos a la vez? ¿Anda mejor que nunca, imaginando lo fabulosa que va a ser su jubilación, cuando ésta lo alcance, gracias a que el gobierno, en un particular juego de prestidigitación, logrará que usted píerda dinero, pero no poder adquisitivo? .Una pequeña digresión: consulté a varios magos conocidos para ver si esto era posible, y me dijeron que no, pero un gobierno que puede hacer que un semestre dure mas de dos años, es capaz de cualquier cosa .

¿Se siente seguro. Sabiendo que si un alguien lo llegase a robar, habrá un policía dispuesto a dispararle por la espalda (al ladrón, no a usted, aunque nunca se sabe y las confusiones existen)? ¿No le parece maravilloso que el gobierno sobreponga la propiedad privada por encima de la vida, sobre todo si la vida es pública?

¿Ah, no? ¿No le está pasando nada de eso? ¿Está usted…

acobardado,

alerta,

amedrentado,

amenazado

amilanado

angustiado,

ansioso,

apocalíptico

aprensivo,

asustadizo

asustado,

atacado,

aterrorizado,

atragantado,

azogado

azorado

canguelado ,

desasosegado,

desconfiado,

despeluzado

empavorecido,

encogido

encrespado

entelerido

entrecortado

escamado

espantado,

estremecido

fóbico,

hipersensible,

hórrido

inseguro,

julepeado

medroso

miedoso,

nervioso,

pálido

panicoso,

paralizado

prudente,

receloso,

repeluzado

sobrecogido,

susceptible,

temeroso,

terrecido

tiritante

trémulo

trépido

truculento

turbado,

voluble?

¿O todo eso junto, como nosotros?

Si, lector, le ofrecimos casi todas las formas del miedo, ordenadas alfabéticamente, como corresponde a nuestra obsesividad, para que, lejos de paralizarnos, nos permita seguir pensando juntos

El gobierno sabe lo que hace. Mientras “El ministro manos de tijera” les quiere recortar a jubilados, laburantes y pymes, insiste en darnos miedo con “Sé lo que hizo el gobierno pasado” o “¡Ahi vienen los mapuches!” o “El hombre Löpez y el Hombre Báez”.

Pasan las mismas películas desde hace dos años y medio. No saben que “The disaster Macri” “Tres anuncios para un paro” y “La forma de la tarifa del agua” están compitiendo por un montón de premios

Stephen King, si viviera en Argentina, se moriría de hambre compitiendo con la realidad económica y social. O no.

De eso, del terror; del de siempre, y de los de ahora, trata este suplemento

Hasta la semana que viene.