TEATRO

A la deriva

Basada en hechos reales, esta comedia dramática de Amanda Peet (The Commons of Pensacola es su título original), muestra con humor irónico la debacle familiar que se produce cuando el padre de una familia judía de Nueva York es encarcelado por estafar y traicionar a sobrevivientes del Holocausto. Peet cuenta lo que sucede con las mujeres de la familia del criminal financiero, expuestas al repudio social y la pérdida de status. La esposa termina confinada y bajo control del gobierno, en un monoblock de departamentos de una playa perdida. Allí convergen sus dos hijas y nieta, en lo que intenta ser el reencuentro para la celebración de una festividad judía. Dirige Jorge Azurmendi, con Cristina Dramisino, Cecilia Chiarandini, Lionel Arostegui, Agustina Sáenz, Mora Monteleone y Cristina Fernandez

Jueves a las 21, en El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Entrada: $280.

Putas Cultas

Bajo el subtítulo de Cabaret subversivo, esta obra con libro y dirección de Mónica Cabrera presenta un cabaret de ficción cómico-militar donde genitales, tetas y cerebro conviven en armonioso discurso-exhibición. Mujeres que ofrecen insólitos servicios, más allá del erotismo que exhiben. Un único varón banca la parada dentro del universo subversivo de las putas cultas. El discurso de cada personaje es un monólogo que involucra su historia, su posición ante ciertas circunstancias y recomendaciones para la acción. Entre números de baile y varieté, la palabra se integra como un artilugio político.

Sábado a las 23, en Abasto Social Club, Yatay 666. Entrada: $200.

MÚSICA

Mandrake y Los Druidas

Desde este lado del Río de La Plata, semejante bautismo para una banda y un disco se refiere inmediatamente a la magia por partida doble: la que no tiene tiempo, y la que esta vinculada a la cultura popular y masiva. Pero, en Uruguay, Mandrake no es un mago de historieta sino que es como se conoce a Alberto Wolf, un músico que desde hace tres décadas viene acumulando canciones y discos que lo colocan en lugares de privilegio dentro de un ámbito –el de la música popular uruguaya– donde no faltan ninguna de las dos cosas. Aunque el Mandrake ha empezado a cruzar el charco (el año pasado se reeditó por acá su primer disco solista, el despojado Mestizo en todos lados), su lado rocker aún no parece haberlo hecho. Una reinvención que comenzó junto a su grupo de siempre Los Terapeutas, pero que desde el año pasado se completa con banda nueva, Los Druidas, con los que ha editado un álbum debut homónimo que es el mejor trofeo que puede regalarse luego de unas vacaciones en la costa uruguaya, para no tener que contar los días –y los años– hasta que alguien se acuerde y tenga su edición local.

Selva negra

Segundo disco de Cexxxa, tan demorado que es casi un aviso de última hora de su efectiva supervivencia. Formado con el cambio de siglo, luego de la separación de Catarsis –el grupo que el cantante César Rojas integró junto a Gori–, trece años más tarde, Cexxxa es un quinteto con aliento stone siempre con Rojas al frene, supo militar en la escena straight edge porteña tocando el bajo en los míticos Autocontrol (también con Gori). Pero poco importan los estilos cuando aparecen temas con aliento de clásicos, como el rutero “Buena para mi” o el más ramonero “Amigos”.

ONLINE

Lagaan, érase una vez...

...en la India. Netflix acaba de incorporar a su listado de cine internacional el gran clásico del cine bollywoodense de las últimas dos décadas. Dirigida, producida y protagonizada por la súper estrella Aamir Khan, la película es un melodrama rural (y musical, obviamente) donde se cruzan las pasiones personales, el conflicto histórico y el enfrentamiento deportivo. Desde luego, hay malos y hay buenos: los primeros son los ingleses, a fines del siglo XIX y en pleno apogeo de su poderío colonialista; los últimos, los habitantes de una empobrecida aldea que debe pagar su lagaan anual, un impuesto en especias para el Imperio. También hay una posibilidad incierta de derrotar a los ingleses en su propio juego, el cricket, y evitar así el pago del tributo. Y, finalmente, una posible historia de amor interracial que atenta contra el statu quo. Con sus más de doscientos minutos de duración, sus números musicales dosificados y cierta inclinación hacia el drama romántico, Lagaan es un excelente exponente del cine industrial indio.

Melissa P.

Con su nueva película en cartel y en lucha por varios Oscar (el drama Llámame por tu nombre), el italiano Luca Guadagnino está boca de todos. Este largometraje del mismo realizador, realizado hace más de una década -y que puede verse en la plataforma Qubit- narra las aventuras sexuales de una bella adolescente nacida y criada en un pueblito de Sicilia. El film está basado en la novela erótica y autobiográfica Los cien golpes, de Melissa Panarello, y protagonizada por la española María Valverde, acompañada por la veterana Geraldine Chaplin. No se trata de una gran película, pero vale la pena su visión para contrastarla con la más reciente (y notablemente superior) creación de Guadagnino.

CINE

Una mujer fantástica

Nominado al Oscar a Mejor película de habla no inglesa, el quinto largometraje del chileno Sebastián Lelio tiene como protagonista excluyente a Marina, una mujer trans interpretada por la notable actriz trans Daniela Vega (vista anteriormente en La visita, del coterráneo Mauricio López Fernández). Ante la muerte inesperada de su pareja, un hombre divorciado y varios años mayor que ella, Marina ve como su vida personal es atravesada por una serie de turbulencias de toda clase y tenor, en particular aquellas generadas por la familia de su ex, un clan no particularmente conservador que, sin embargo, no tiene demasiado interés en relacionarse con Marina. Mucho menos de legarle el departamento que compartía con el difunto. Como en su anterior Gloria, Lelio pone en pantalla la lucha de una mujer contra una sociedad que, por unas u otras razones, intenta invisibilizarla a toda costa. Una pelea muchas veces silenciosa y con escasas posibilidades de triunfo, pero casi siempre tenaz y esperanzada.

Cine español en el Gaumont

El ciclo Espanoramas, que por cuarto año invade el complejo frentea Plaza Congreso, continúa hasta el miércoles 28 y hoy, en la función de las 22, tiene para ofrecer una auténtica rareza. Producida en la región gallega del país ibérico (su director es oriundo de un pueblo de no más de 500 habitantes), Dhogs entrelaza una serie de relatos, muchas veces violentos, que tienen como protagonistas a un hombre de negocios, una bella mujer, un taxista, la dueña de una gasolinera y un malvado psicópata, entre otros personajes. Hay más: un grupo de espectadores observa todo desde la platea de una sala de teatro. Una anomalía absoluta dentro del panorama del cine español contemporáneo.

TV

Ash vs. Evil Dead

Uno de los más extraños spin-off televisivos, esta serie transcurre en el mismo universo que Evil Dead y Army of Darkness, las películas de Sam Raimi acerca de un muchacho que descubría que su cabaña en el bosque era en realidad un portal maldito hacia otros mundos. Creada por el mismo Raimi y Tom Spezialy para la cadena Starz, la versión televisiva reencuentra a Ash Williams (Bruce Campbell) unos cuantos años más tarde, cincuentón y aún traumado por los acontecimientos de los largometrajes originales, pero convertido a la fuerza en un auténtico cazador de monstruosidades. Compuesta por diez nuevos episodios de media hora, la tercera temporada –que empieza a verse desde mañana– suma en el reparto a la actriz australiana Arielle Carver-O’Neill, quien interpreta a la hija perdida de Ash, y continúa explorando su lucha contra una plaga de seres que busca destruir a toda la humanidad.

Lunes a las 23.45, por Fox Premium Series.

Ride with Norman Reedus

Otra serie que regresa, en una segunda temporada. Saga documental de viajes ruteros, el actor Norman Reedus (conocido por las nuevas generaciones por su papel en la serie The Walking Dead) atraviesa los Estados Unidos a bordo de su motocicleta, un poco a la manera de Busco mi destino, aunque sin rednecks armados a la vera de la ruta. Además de los encuentros con habitantes de diversos pueblos y ciudades y charlas con motoqueros de la América Profunda, la S02 ofrecerá entrevistas a figuras destacadas del cine y la tevé como el comediante Dave Chappelle, el actor Jeffrey Dean Morgan y Greg Nicotero, veterano especialista en efectos especiales.

Domingos a las 12, por AMC.