Vecinos del barrio porteño de Saavedra denunciaron que el Gobierno de la Ciudad está construyendo una planta de reciclado de residuos en un predio que debía ser destinado a una plaza, y que ninguna autoridad les confirmó el proyecto a pesar de que ya comenzaron las obras. “La obra empezó y no hubo modificación al Código (de Planeamiento Urbano), donde el predio, que está ubicado entre las calles Arias, Goyeneche, Deheza y Holmberg, está catalogado como UP (Urbanización Parque)”, informó José Olivo, habitante de la Comuna 12 e integrante de la agrupación Vecinos x Saavedra. El delegado comunal Matías Debesa (ECO), por su parte, denunció que el proyecto no fue consultado ni con la Junta Comunal ni con los vecinos, y que tampoco se presentó estudio de impacto ambiental alguno ni el cartel de obra. En el predio, donde ayer trabajaban unos cinco operarios, hay una máquina retroexcavadora y otra aplanadora, ambas rodeadas de montañas de escombros; parte del suelo ya está cubierto con cemento mientras en el resto del terreno hay pozos y no hay cartel de obra.