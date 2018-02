Mientras los docentes bonaerenses exigen que la gobernadora María Eugenia Vidal mejore la propuesta de recomposición salarial y rechazan que se castigue a quienes adhieren a medida de fuerza, el ministro de Economía, Hernán Lacunza, afirmó ayer que para pagar salarios dignos la provincia “debería aumentar impuestos y no hay espacio para aumentarlos”, al tiempo que admitió que el premio por presentismo “es inequitativo y pagan justos por pecadores”. Buenos Aires “no tiene problemas económicos porque cuenta con más de 40 mil millones de pesos”, reiteró por su parte Roberto Baradel, secretario general de Suteba. “Esperamos que la gobernadora Vidal esté a la altura de las circunstancias”, reclamó.

La gobernación reiteró el jueves, en la segunda reunión para negociar salarios, su oferta de un 15 por ciento en tres cuotas iguales y sin cláusula gatillo. El premio por presentismo sería de 6000 pesos en casos de asistencia perfecta, 4500 por cuatro inasistencias y 3000 por ocho. Confirmó además que pagará un plus de 4500 pesos a los maestros que durante 2017 no faltaron ni adhirieron a paros. Los gremios nucleados en el Frente de Unidad Docente reclaman un 20 por ciento para equiparar la inflación estimada por el propio gobierno, más la posibilidad de reabrir una negociación si el porcentaje es mayor.

“El gobierno vuelve a poner una pauta salarial a la baja”, lamentó Baradel, quien calculó que la oferta implica “625 pesos por cuatrimestre” y “1875 recién a cobrar en noviembre y sin cláusula gatillo”. El pedido de los gremios hace “una proyección de inflación más realista”, explicó. El dirigente de Suteba, en diálogo con la AM750, aseguró que la provincia “no tiene inconveniente para poder acordar una paritaria con salarios dignos” porque “cuenta con más de 40 mil millones de pesos” y recordó que fue la propia Vidal quien “dijo que un docente debería cobrar 40 mil pesos”. Sobre el plus por presentismo, rechazó que “se castigue a quienes están enfermos” y afirmó que “es una gran injusticia y configura una práctica desleal”. “Lo que tienen que sancionar es el abuso, la ilegalidad y las faltas injustificadas”, agregó. “Apostamos a que comiencen las clases (el 5 de marzo) y esperamos que la gobernadora María Eugenia Vidal esté a la altura de las circunstancias”, concluyó.

“No estamos regateando para ahorrar un peso más, estamos escuchando las pretensiones de los gremios y viendo cómo construimos una propuesta que los satisfaga, pero siempre conscientes de que la provincia tiene déficit”, afirmó Lacunza en radio Continental. Para pagar mejores salarios Vidal debería “aumentar impuestos y no hay espacio para aumentarlos, más bien hay que bajarlos” o bien “bajar otros gastos, y no encontramos espacio”, dijo el ministro. “Gastamos 19 mil millones de pesos en suplencias, podemos reasignar recursos en el maestro que está en el aula”, explicó, aunque reconoció que el plus por presentismo “es inequitativo y pagan justos por pecadores”. “En promedio hay un tercio que no falta nunca, un tercio a veces y un tercio falta mucho”, calculó, y pidió que “si este mecanismo no es el más equitativo, que nos digan los gremios cuál es el más equitativo”

Marcelo Villegas, ministro de Trabajo, dijo que elevar la oferta del 15 por ciento “no es una posibilidad que estemos evaluando”. “La expectativa de la inflación, a partir de las medidas que está tomando el gobierno, hace que confiemos en esa proyección. Esta es la mejor oferta que podemos asumir y cumplir”, dijo al canal América, y reiteró que “no llegar a un acuerdo no debe ser un obstáculo” para el inicio de clases. El funcionario minimizó la importancia de la cláusula gatillo y buscó correr el eje de la discusión de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. “El primer punto de acuerdo que tenemos que tener es hablar de los docentes que trabajan todos los días y de los abusos”, propuso.