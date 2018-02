La calma se vio alterada en la Villa 31 con la irrupción de unos 40 efectivos de la Policía de la Ciudad, que llegaron hoy para desalojar a Valeria Ibarra, una vecina. Lo hicieron sin orden judicial, amparándose en una resolución administrativa del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Hubo amenazas de dejarla sin subsidio si no accede a mudarse a otro sector de la villa, conocido como La Conteinera.

El centro de la cuestión pasa por la modificación de la traza de la autopista Illia. Por ese motivo, y con la idea de urbanizar la villa, el gobierno porteño relocalizó a vecinos de la zona de Cristo Rey, dentro del barrio, a pocos metros, en viviendas de durlock. Muchos denuncian que son casas de peor calidad que las que dejaron. Además, las viviendas no se escrituraron y no hay espacio para las actividades que hacían antes. Todo en el marco de las irregularidades que denuncian en torno a la ley 3343 de urbanización, que no contempló la participación de los habitantes del barrio y no cumple con mejores en sus condiciones de vida.

Ibarra sostuvo que no se mudaría por eso: la casa que habita la considera mejor que la ofrecida. De hecho, y amparándose en la ley, adujo que sólo dejaría su vivienda si le ofrecían una casa en mejores condiciones. El desalojo se produjo, según contaron a Página/12 desde la Mesa participativa de urbanización de la villa 3, con suma violencia, tirando sus pertenencias a la calle. Todo para poder avanzar con la obra de la autopista, donde hay mucho dinero en juego.

Diversas organizaciones se acercaron a la villa para solidarizarse. También hay integrantes de la Defensoría porteña y se trata de hallar una respuesta jurídica al desalojo, sin orden de un juez, un sábado a la mañana. Por la contraparte, quien se hizo presente es Julieta Williams, mano derecha de Diego Fernández, el secretario de Integración Social y Urbana.

En el fondo del asunto está la urbanización de la villa, que se lleva adelante sin dictamen y sin la participación del barrio. Apenas han tenido voz algunos consejeros, que responden a Cambiemos. De momento, la resistencia pasa hoy por la lucha contra el desalojo de una vecina.