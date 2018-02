“La evolución de la participación ciudadana”. Así describió el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al programa BA Elige 2017, al dar a conocer a las 239 propuestas ganadoras. La presentación fue a toda orquesta: el mandatario informó que la Ciudad destinará 500 millones de pesos para cumplir con las propuestas ganadoras. Sin embargo, en la letra chica de este proyecto se acumulan las irregularidades: se destinó dinero para refaccionar escuelas públicas que no reciben mantenimiento, algunas propuestas ganadoras contienen datos que nunca fueron verificados y son inexactos e, incluso, varios representantes comunales aseguraron que “la mayoría de los proyectos fueron manipulados por el propio Gobierno”. Para participar del BA Elige sólo hay que escribir un usuario y registrarse con un email. Luego, el filtro de las propuestas y el recuento de votos es responsabilidad exclusiva de los funcionarios porteños. La iniciativa “ciudadana”, según se anunció, se repetirá en 2018.

“El BA Elige es totalmente opuesto a la Ley de la Comunas, sancionada por la propia legislatura porteña”, dijo a PáginaI12 el presidente del Observatorio de la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, quien –en octubre del año pasado–, en conjunto con representantes de las comunas 2,3,5,10,13 y 15, presentó un amparo para que se cancelara el BA Elige, algo que fue rechazado rápidamente por la Justicia porteña. “Es un sistema sumamente manipulable, que no permite un recuento de votos y, casualmente, el 90 por ciento de las propuestas son tareas que el gobierno pensaba hacer de antemano”, completó.

¿Cómo se hace para participar del BA Elige? Según explica el instructivo que figura en su página web, el único requisito para presentar propuestas es crear un usuario, para lo cual sólo se pide la dirección de correo electrónico o el perfil de Facebook o Twitter. No es necesario ser mayor de edad ni vivir en la Ciudad de Buenos Aires. Luego, la cantidad de propuestas que se pueden sugerir para cualquiera de las quince comunas es ilimitada; ni siquiera es necesario haber pasado alguna vez en colectivo por alguna de sus calles. Una vez cumplida esa fase, los cibernautas pueden “apoyar” las ideas, con un máximo de diez propuestas por usuario.

En el siguiente paso, miembros del Gobierno de la Ciudad filtran las propuestas para ordenarlas “según la categoría a la que corresponda, de mayor a menor, dependiendo del número de apoyos que hayan recibido en la etapa anterior”, señala la descripción del proceso. “En esta instancia de evaluación se definirá si las propuestas cumplen con los requisitos de validez, viabilidad y legalidad, y se efectuará un presupuesto estimado del costo económico que representará llevarlas a cabo”, agrega el instructivo. Esta fase fue la que despertó la sospecha de los y las representantes comunales: Fernando Toscano, integrante del Consejo Consultivo de la Comuna 15, advirtió que “el Gobierno de la Ciudad filtra y selecciona cuáles son los proyectos que les interesan, lo cual es totalmente arbitrario. El proyecto no garantiza una participación real, y es un uso totalmente antidemocrático del presupuesto, que presentan como algo transparente”.

Las votaciones de los 239 proyectos ganadores fueron incluidas como “vinculantes” en el presupuesto 2018, con un total de 500 millones de pesos de presupuesto.

Sin embargo, los costos estimados son dispares. En la comuna 12 (Coghlan, Villa Urquiza, Villa Pueyrredon, Saavedra), el usuario “lamarce60” pidió instalar un semáforo en las calles Bruselas y Simón; la propuesta fue presupuestada con medio millón de pesos. En cambio, en Villa Lugano, la misma señalización vial costará un poquito menos que el doble, 900.000 pesos. Lo mismo sucedió para la plantación de árboles. La propuesta del usuario “mcb2248” para la comuna 7 de sembrar árboles en la avenida Gaona costará 144.771 pesos; en la plaza Mariano Boedo, en Almagro, la arboleda a plantar fue presupuestada en 256.392 pesos, mientras que la plantación de árboles sobre avenidas del barrio de Flores –sin aclarar cuáles– costará nueve millones quinientos mil pesos.

En reiteradas ocasiones, este diario intentó comunicarse con los funcionarios de Participación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad. Nunca obtuvo respuesta.

La información oficial del proyecto indica que de la votación online pueden participar usuarios mayores de 16 años con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, lo cual debe estar certificado en su DNI. “Esto implica que un proyecto para nuestra comuna puede haber sido propuesto por una persona desde los Estados Unidos o China, y quienes los votan pueden ser las personas del barrio de Recoleta. Eso, si es que realmente se vota”, dijo la comunera del distrito 3 María Suárez.

Una de las propuestas ganadoras de la Comuna 3 fue la de “clases de tenis en plazas”, para lo cual se destinarán 100 mil pesos. La comunera Suárez consideró que “esa actividad no responde a las principales necesidades del barrio”. Sumado a esto, Suarez destacó que quedan muchos aspectos opacos en la propuestas, como “dónde se va a hacer la cancha, cuánto va a costar, cómo se va a regular y a quién van a contratar”. El usuario que presentó la iniciativa de las clases de tenis fue cristiancampbell, quien presentó dos proyectos distintos en las 15 comunas de la Ciudad –“clases deportivas voluntarias para gente mayor en las plazas como por ejemplo clases de tenis”, y “Campaña voluntaria para poder integrar a los discapacitados en los deportes”–. De las 30 presentaciones que hizo (dos en cada comuna), ganó 20, por lo que el gobierno adjudicó un millón y medio de pesos para sus propuestas. Lo que llama la atención en este caso, además, es que uno de los requisitos para los proyectos es que no deben “implicar un gasto corriente”, es decir, que no se podrían proponer, por ejemplo, clases regulares con honorarios fijos. Pero lo mismo sucede con otras propuestas que consisten en actividades en plazas o clases: las hay de yoga, de stretching, de tai-chi, de kung fu y de educación física. En total hay 35 iniciativas de este tipo, que fueron aprobadas y recibirán entre los 50 mil y los 150 pesos cada una.

Como cada usuario puede presentar cuantos proyectos quiera, muchos propusieron una misma propuesta en varias comunas. El caso más llamativo es el del usuario PanchoM, que ganó 16 proyectos. En 14 comunas, resultó aprobada su propuesta de “Señalización electrónica en Paradas de Colectivos”; el proyecto fue presupuestado con 5 millones de pesos en cada comuna. A esto, hay que sumar que en dos comunas el mismo PanchoM propuso “Nuevos puntos y Bicis en Ecobici” (competencia del Ministerio de Transporte y Desarrollo Urbano), por 1.600.000 de pesos en la comuna 5 y por 7.200.000 en la comuna 7. De esta manera, en total, el Gobierno de la Ciudad destinará casi 79 millones de pesos para sus iniciativas. En todos los casos, el desarrollo de la propuesta es muy escueto: PanchoM se limitó a explicar que proponía “la colocación de paradas de colectivo electrónicas con tiempo de arribo e información de la línea. En la comuna 12”. Lo único que modificó en cada caso fue el número del distrito.

Otro usuario, Soka, propuso y ganó en ocho comunas un proyecto que consiste en armar “estacionamiento público para bicicletas”, que suman en total 3.650.000 pesos. Al igual que PanchoM, este usuario repitió la misma descripción en todas las comunas: “Propongo la colocación de espacio de estacionamiento para bicicletas personales en toda la comuna 2”. El usuario Joaquinaross, en tanto, presentó su iniciativa de “Limpieza Semanal en los contenedores” en las comunas 1,2, 11 y 13, con un presupuesto de 3.500.000 de pesos cada una, es decir, con un valor total de 14 millones de pesos. El 6 de febrero, Rodríguez Larreta presentó las 239 propuestas ganadoras y entregó diplomas a algunos de los ciudadanos que presentaron los proyectos. Curiosamente, los más ganadores (PanchoM, cristiancampbell, Soka y Joaquinaross) no se presentaron a recibir sus certificados.