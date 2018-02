En el último tramo del juicio a Los Monos, comenzó a juzgarse el ataque que cerró la saga que Fiscalía atribuye a algunos integrantes del clan, "en venganza" por la muerte de Claudio "Pájaro" Cantero, en mayo de 2013. Los muertos en Francia y Acevedo, a dos días del crimen de Cantero, fueron Marcelo Alomar, Nahuel y Norma César. En esta etapa, los acusados son Ramón "Monchi" Machuca, como "determinador", y Mariano Salomón, sindicado por encubrimiento. La Fiscalía no tiene acusados por la autoría material. Las pruebas apuntan a escuchas telefónicas que dan cuenta de que la banda buscaba a los autores del crimen de su líder y el nombre de Milton César -hermano e hijo de dos de las víctimas- era uno de los que sobrevolaba.

El juicio en el que se acusa a la banda por asociación ilícita y cinco homicidios comenzó a transitar las últimas medidas probatorias. La audiencia de ayer comenzó con la declaración de dos peritos informáticos que recuperaron audios del teléfono que usaba Rodrigo Q., alias Mayonesa, preso desde diciembre en una causa por estafas con la modalidad del cuento del tío. En el aparato, se recuperaron cinco audios que Machuca le envió a Mayonesa, cuya banda fue mencionada en el homicidio de Lourdes, aunque él estaba preso. En ese crimen, Machuca está sindicado como "determinador" del ataque al frente de la casa donde vivía la adolescente alcanzada por una bala. Con los testigos, se reprodujeron los mensajes: "Necesito que hables con Fausto (abogado de Machuca). Juntate con él y con tu abogado"; "Escuchá, Mayo, hablalo mejor. Mandale audio"; "Dale, contá conmigo para lo que necesites"; "Quedate tranquilo, tenés tiempo, en febrero empieza el juicio", fueron algunos de los contactos. Las respuestas de Mayonesa no pudieron extraerse.

Machuca quiso aclarar: "Yo no tengo nada que ocultar. Hablé con Q. a través de un preso que lo conocía a él. Yo estoy juntando las pruebas como hice con la causa por asociación ilícita. Cuando me acusaron por lo de Lourdes, muchos se acercaron a brindar apoyo e información. Yo tengo información de calle, como tiene la policía. Veo que hay escuchas en tiempo real y otras de hace un mes, dos semanas, todas mezcladas para armar la causa. A Mayonesa lo conocí por una foto de Facebook, hablé con él por el teléfono de mi amigo para conseguir pruebas. Ese fue mi único afán de hablar con Rodrigo. En conclusión, antes del fallo me van a armar una causa para meter presión al jurado. Como no quise arreglar un abreviado me piden 41 años (de pena). Me quieren usar como caballito de campaña", dijo. Y acusó "al juez (Juan Carlos) Vienna, los policías de judiciales y el poder político".

Monchi aseguró que el fiscal Gonzalo Fernández Buzzy "tiene una orden política" para acusarlo. "Vienna armó la causa para que le den un puesto más grande. Igual que ahora. Usan a los medios para difamarnos. Juegan con herramientas que nosotros no tenemos".

En el cierre de la presentación de pruebas por el crimen de Diego Demarre, Andrés Fernández -acusado de manejar el auto desde el cual dispararon- se declaró inocente y preguntó: "Cuando se sepa la verdad, ¿quién me va a devolver el tiempo que perdí con mis hijos?".