En marzo de este año, un temporal devastador arrasó con parte fundamental del entramado cultural de Bahía Blanca: muchas bibliotecas populares y comunitarias perdieron gran parte de sus catálogos. Frente a esta pérdida, Fundación Filba, la organización que tiene el objetivo de promover la literatura en todas sus formas y entre diferentes tipos de lectores, lanzó una campaña abierta de donación de libros, con el objetivo de ayudar a repoblar esos espacios y hacer que la literatura vuelva a circular en la ciudad.

Esta acción solidaria acompaña el regreso del Filba Nacional a Bahía Blanca, trece años después de la primera edición, celebrada en 2012. El festival se realizará del 31 de julio al 2 de agosto y, además de una intensa programación literaria, será una oportunidad para tender redes y reconstruir lazos. El Filba Nacional tiene como propósito descentralizar el mapa literario, recorriendo distintas provincias y localidades de la Argentina. Cada edición abre el juego a nuevas voces y diálogos entre autores regionales, lectores y lectoras de todo el país.

Hasta el 25 de julio, se recibirán donaciones de libros en la librería Eterna Cadencia (Honduras 5582, CABA), de 10 a 20 hs. La campaña invita a donar con conciencia, eligiendo ejemplares que realmente puedan significar algo para quienes los reciban.

Desde la Fundación armaron una pequeña guía para las personas que deseen acercarse a donar:

- ¿Qué libros sí donar?

Aquellos que te marcaron, que recomendás siempre, que leíste y releíste, que te abrieron mundos. Literatura, poesía, ensayo, narrativa infantil y juvenil, libros que invitan a leer, que hacen hogar.

- ¿Qué libros no?

Aquellos que no leíste ni leerías, que están en mal estado, desactualizados, enciclopedias, objetos promocionales o ejemplares rotos. No se trata de sacarse libros de encima, sino de compartir lo mejor de nuestras bibliotecas.

Quienes no puedan acercar donaciones físicas también pueden colaborar a través de un “cafecito”, para apoyar la reconstrucción del sistema cultural bahiense desde otros lugares.

La campaña forma parte del trabajo sostenido que la Fundación Filba realiza desde 2009 para promover la lectura en todas sus formas. A través de festivales, talleres, encuentros y acciones en todo el país, la fundación busca tender puentes, fomentar la circulación de libros y generar espacios de acceso democrático a la cultura.

Más de 350.000 personas participan cada año de sus propuestas. Por sus festivales pasaron figuras como J. M. Coetzee, Joyce Carol Oates, Mariana Enriquez, Ricardo Piglia, María Moreno, Lorrie Moore, Pedro Lemebel, Isol, Siri Hustvedt, Anne Carson, Benjamín Labatut, entre otros.