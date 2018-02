Talleres extendió su buena racha en la Superliga al derrotar como local a Argentinos y sigue siendo uno de los escoltas del líder Boca. Los dirigidos por Kudelka fueron superiores, sobre todo por el buen trabajo de Pisano, que arrancó como titular por primera vez desde que llegó a la T. El ex Independiente fue el autor intelectual del 1-0. Tomó la batuta en un ataque y habilitó a Ramírez –un ex Bicho– que estampó la diferencia. En el complemento, el local siguió controlando el trámite, por lo cual el 2-0 señalado por Silva llegó como una consecuencia lógica del juego. No reaccionó la visita, que sumó su tercer partido sin triunfos.