El conductor Nicolás Repetto hizo gala de su machismo este mediodía en el noticiero de Telefé mientras entrevistaba a Aixa Rizzo, una joven que había denunciado acoso callejero. Luego de que Rizzo denunciara que "en este país te preguntan qué tenías puesto, poniendo la culpa sobre la víctima", Repetto agregó que "con respecto a la pregunta '¿qué te pusiste?' yo sé que las mujeres se enojan cuando se la hacen, pero también es bueno para otras mujeres ver…", y se preguntó si era "posible estar a la 1 de la mañana en un subterráneo vestida sexy”.

La reacción de Repetto descolocó a la entrevistada y también a su compañera de El noticiero de la gente, Milva Castellini, quien respondió que las mujeres "tienen derecho” a vestirse como les plazca.

Repetto no se detuvo y se preguntó si le recomendaría a su propia hija "ir sexy en el subte". "Ojo con esto de no ponerse tan sensibles-añadió-, de que (las mujeres) tienen derecho a todo." Más adelante se preguntó si era sensato "salir a caminar por Palermo con un Rolex de oro y una remera de manga corta? Tengo todo el derecho del mundo. ¿Es sensato? No, porque casi seguro me voy a comer un golpe y me lo van a robar. Son dos cosas distintas."

Rizzo (víctma de un caso de acoso en 2015, del cual se defendió con gas pimienta), sostuvo que “es una cuestión cultural”, dado que “los hombres salen como quieren y no los acosamos”. La respuesta de Repetto fue que "no todos somos así, y no puedo creer que en todas las esquinas haya un acoso". "Serán situaciones particulares”, subrayó antes de recordar que "hace diez años a mi hija yo le preguntaba ‘Nena,¿así salís vestida, con esa pollera, tan cortita?` Había algo así”. Rizzo le contestó que lo que hay que hacer es "decirle a los hombres que no acosen."

No es la primera vez que Repetto genera una polémica desde el noticiero de Telefé. El año pasado, en plena crisis por la desaparición de Santiago Maldonado, entrevistó a Fernando Jones Huala, hermano de Faucndo, y para demostrar la reacción de “la gente” ante los mapuches y la amenaza que representarían, realizó la entrevista encapuchado.

El nombre del conductor se convirtió en TT en Twitter, donde no se ahorraron críticas a su intervención.

