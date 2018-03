Radioactividad acompaña el día a día radial desde hace trece años, pero a partir de mañana el clásico programa tendrá nueva casa: Radio Universidad Rosario. El pase de Pablo Feldman a la emisora pública mantendrá misma periodicidad y horarios -lunes a viernes de 6.30 a 9- a la vez que asume un desafío, pero también un gesto que toca aspectos sustanciales: "Es el año de los 50 años de la Universidad Nacional de Rosario, el año del centenario de la Reforma de 1918, y estamos en un contexto en donde en alguna medida está jaqueada la perspectiva de la Universidad pública, gratuita, abierta. Me parecía que era una buena opción, luego de cerrar un ciclo en Radiofónica, después de 13 años".

El paso por Radiofónica ha sido fundamental, como refiere Feldman: "Llegamos a una radio que era prácticamente una cajita de música, y contribuimos, porque el nuestro fue el primer programa integrado; después vinieron Café con F , de Pablo Franza, que derivó luego en Todo Pasa , de Nacho Russo. Más allá de los éxitos de medición y demás, la radio se constituyó en una emisora muy bien posicionada". El pase a Radio Universidad significa de otro modo, según el periodista, "porque es un lugar donde uno comenzó a formarse y porque la idea también es la de ampliar el espectro. Nos parecía una buena idea ir a Radio Universidad. Nos vamos en muy buenos términos de Radiofónica, después de haber pasado una muy buena temporada, pero la número 14 la queremos hacer en Universidad".

-‑ Radio Universidad ha ido adquiriendo una fisonomía distintiva. ¿Estás de acuerdo?, preguntó Rosario/12 .

-‑ Había un viejo slogan, creo que era de Radio Continental, que decía: "Cuando usted pone Continental no pone un programa, pone una radio". Y la verdad que a mí esa idea siempre me gustó, formé parte muchas veces de proyectos y de momentos en las radios donde eso efectivamente era así. Me voy a sentir muy cómodo en Universidad, al cruzarme en algún pasillo con los muchachos de La marca de la almohada , algo que va a ocurrir todas las mañanas, cuando nosotros cerremos y ellos empiecen; al verlo a Diego Fiori o a Coco López, o a la gente de Hipótesis , con quienes trabajé, fui el primer periodista de Rosario en Hipótesis , cuando vino Eduardo Aliverti, allá por el año '85, '86. Es eso que vos describís: una fisonomía, un perfil, una metodología, una perspectiva que está relacionada con lo público, con la educación pública fundamentalmente.

-‑ ¿Las características del programa y el grupo de trabajo van a ser coincidentes con lo que venías haciendo?

-‑ Los periodistas del piso van a ser Javier Di Nápoli y Juan Giosa. Sebastián Soso, por razones personales ‑es un amigo además‑, vuelve a su actividad docente. En el caso de Gabriel Pennise, que fue nuestro comentarista deportivo prácticamente todo el ciclo ‑después de Luis Ricossa‑, tomó la decisión de quedarse en Radiofónica e intentar una nueva etapa, con un envío diario en la primera mañana. Por otro lado, nosotros "recuperamos" para la radio de Rosario probablemente a la que sea su mejor locutora: Patricia Dibert. Hace mucho que Patricia no hacía una cosa diaria y menos en la primera mañana. Ella fue la primera locutora de Radioactividad , y creo que recuperamos una voz emblemática para la radiofonía de Rosario, así como para varias generaciones. Patricia comenzó muy chica, con 18 años ya había grabado la sigla de "LS82 TV Canal 3 de Rosario". La verdad que para mí es una gran satisfacción.

-‑ ¿Qué lugar ocupa la radio en nuestra ciudad? ¿Por qué la seguís eligiendo?