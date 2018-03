1 Central: Ledesma (5); Ferrari (4), Tobio (-), Martínez (5), Parot (4); Lioi (5), Maxi González (5), Carrizo (5), López Pissano (5); Ruben (4), Zampedri (4). DT: Leonardo Fernández.

2 Godoy Cruz: Burián (6); Abecasis (6), Viera (6), Cardona (7), Angileri (6); González (5), Andrada (6), Pol Fernández (7), Elías (6); Garro (7), García (7). DT: Mauricio Larriera.

Goles: PT: 14m Garro (GC). ST: 15m Pol Fernández (GC) y 45m Hererra (C).

Cambios: PT: 30m Lencinas por Garro (GC) y 36m Cabezas por Lioi (C). ST: 24m Camacho por Martínez (C), 26m Ramis por Elías (C), 37m Verdugo por González (GC) y Herrera por López Pissano (C).

Árbitro: Fernando Echenique.

Cancha: Central.

Expulsado: PT: 32m Tobio (C) por roja directa.

El equipo de Leo Fernández mostró anoche su cara más vulnerable. Superado en el juego por Godoy Cruz, el canaya naufragó entre la impotencia de sus hombres de experiencia y la intrascendencia de sus juveniles, incapaces de rescatar a un equipo desorientado. Central padeció todo el partido, vio la roja Fernando Tobio y la visita se llevó el merecido triunfo con un buen gol de Garro y un remate de larga distancia de Pol Fernández.

Central sufrió todo el partido, incluso antes de comenzar. Al salir al campo de juego, se lesionó Ortigoza y debió de urgencia Leo Fernández incluir a Carrizo. Cuando el partido comenzó, Godoy Cruz se impuso en cancha con juego expeditivo: pases cortos y rápidos.

El canaya se chocó en cada intento de avance con la defensa mendocina. El fondo de Godoy Cruz marcó lejos de su arco y sin respiro, lo que hizo que Ruben no llegue al balón y Zampedri se alejaba mucho del área para entrar en juego. Central sintió impotencia en cada ataque y desesperó.

El auriazul encontró más dificultades cuando Godoy Cruz se puso en ventaja con una veloz jugada: la pelota se abrió a la derecha para García y lanzó un centro bajo que atropelló a la carrera Garro en el área chica para superar a Ledesma.

Sebastián Granata Martínez poco pudo hacer para evitar la derrota y dejó la cancha lesionado.

Iban solo 15 minutos y la visita ya sacó diferencias en el juego y el marcador. Pero poco pudo hacer el canaya para intentar llegar al empate. A Lioi y López Pissano no los dejaban jugar, Carrizo solo pudo probar con un remate de larga distancia que desvió Burían, y nada más.

Leo Fernández se sentó en el banco, resignado, cuando Tobio le dejó el pie arriba a González y le clavó los botines en la espalda, justo al lado de Echenique, quien no dudó en mostrar la roja al defensor. Ingresó Cabezas, salió Lioi y el local perdió por lesión a Garro, de buen partido.

En el segundo tiempo Central mostró ganas de sobreponerse a la derrota pero nunca encontró razones en su juego para evitar la caída. Godoy Cruz nunca renunció a atacar y amplió la ventaja con un remate de Pol Fernández, en una jugada de pases de izquierda a derecha, que se desvió en Cabezas y dejó sin chances a Ledesma.

Godoy Cruz nunca cambió su propuesta ofensiva ni se conformó con la ventaja. Ese mérito le valió tres puntos. Porque sobre el final, después de tanto empujar, Central llegó al descuento en el último minuto, en genial maniobra de Herrera dentro del área para eludir marcador y arquero. El canaya no tuvo más tiempo para soñar con el empate. Los mendocinos ya habían hecho mucho para quedarse con la victoria. La derrota deja a Central fuera de la zona de clasificación a las copas internacionales.