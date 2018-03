La fiscal de la unidad de Violencia contra la mujer, María Teresa Granato, investiga desde el miércoles pasado la denuncia de una joven contra su novio, un jugador del primer equipo de rugby del Jockey Club de Rosario. El caso se hizo público ayer a través de la viralización en redes sociales de un video grabado por la víctima durante una de las agresiones. Las imágenes muestran al rugbier M. O. desnudo y fuera de sí. "¡Tomátelas de acá, no te quiero ver nunca más!", le grita. También se oye a la chica que entre llantos dice: "¿Qué te hice? ¿Por qué borraste las conversaciones con ella? ¿Cómo me vas pegar así?". Granato interrogó a testigos aportados por la denunciante y ordenó exámenes médicos para corroborar lesiones que la joven fotografió y publicó en Instagram. El club de Fisherton, en tanto, evalúa si sancionará o no al deportista.