1 Banfield: Arboleda; Bettini, Civelli, Rodríguez, Ortiz; Alvarez, Linares, Kalinski, Bertolo; Carranza, Cvitanich. DT: Julio César Falcioni.

0 Newell's: Pocrnjic; San Román, Bianchi, Fontanini, Evangelista; Bernardello, Sills, Sarmiento; Torres, Leal, Fértoli. DT: Fabián Garfagnoli.

Goles: PT: 44m Cvitanich (B).

Expulsado: ST: 10m Kalinski (B).

Cambios: ST: 21m Figueroa por Evangelista (N), 27m Gómez por Carranza (B), 31m Sperduti por Alvarez (B), 32m Rodríguez por Sarmiento (N), 38m Cabrera por Fértoli (N), 45m Bravo por Bertolo.

Árbitro: Ariel Penel.

Cancha: Banfield.

Nada nuevo de sí mismo dio Newell's ayer. El elenco dirigido por última vez por Garfagnoli fue el mismo abúlico y sin reacción que dirigió Juan Manuel. La Lepra cayó por la mínima ante Banfied y no pudo ni supo aprovechar la ventaja de jugar con uno más durante 40 minutos. El nuevo DT Omar De Felippe vio el partido desde la platea.

Cerrar el arco y después vemos, fue la apuesta de Garfagnoli en el sur del Gran Buenos Aires. Newell's achicó la distancia entre las líneas y procuró ser un equipo compacto ante un rival que se hace muy fuerte de local. El entrenador interino juntó gente en el fondo y limitó las acciones ofensivas a las picantes apariciones del pibe Torres. Así, con ese poco, al rojinegro le alcanzó para complicar al Taladro. Los de Falcioni sacaban ventaja con las escaladas de Bertolo por izquierda, que desnudaba inteligentemente las espaldas de San Román.

La Lepra se soltó pasado el cuarto de hora inicial. La pelota empezó a pasar más por los pies de Bernardello, que siempre la entregó limpia a Torres y, en menor medida, al intermitente Sarmiento. De ese modo, Leal tuvo la suya, pero demoró y remató débil. Torres cabeceó sin fuerza en posición de nueve tras un buen slalom de Fértoli por izquierda. Newell's creció cuando se animó. Pero así como mejoró en ofensiva, también perdió terreno al cometer errores infantiles en defensa. Sucesivamente, Bianchi y Sills le imprimieron riesgo a jugadas sencillas de resolver.

Torres convirtió de zurda al ángulo, pero Penel, a instancias del línea, lo anuló de modo inexplicable al cobrar una inexistente posición adelantada del joven, que recibió tras un rebote en Kalinski. Cuando el partido moría, Newell's cometió otro horror, pero a diferencia de los anteriores, a este Banfield le sacó todo el jugo. Tres marcas lo comieron a Torres en campo leproso y la contra salió furibunda y sorprendió a un fondo desacomodado. Aprovechó Cvitanich, que definió cruzado ante una floja respuesta de Pocrnjic. No hubo más tiempo y murió la primera etapa.

Banfield se quedó con uno menos por imprudencia de Kalinski y renunció a todo intento de ataque y dominio. El rojinegro priorizó el ataque por la banda derecha. Apostó a la velocidad de Torres, en baja tras cometer el error garrafal, en tándem con San Román. Sobre ese sector también se recostó Sarmiento. Pero el problema fue el mismo de siempre, Newell's carece de cambio de ritmo, de sorpresa, y se repite todo el tiempo. Banfield se plantó sólido en defensa y la Lepra no tuvo respuestas. No las tuvo once contra once y estar con un hombre más en cancha no le representó una ventaja.

Garfagnoli probó con los pibes Rodríguez y Cabrera, que apenas una brisa fresca aportaron, pero no había manera de vencer la valla banfileña, por dos razones. Por la férrea defensa, pero sobre todas las cosas por el pobrísimo nivel de Newell's. El ciclo del interino pasó con más pena que gloria. Desde la semana que hoy comienza, la responsabilidad de la conducción será de De Felippe. Una mochila muy pesada tiene en sus hombros y mucho, sino todo, para mejorar por delante.