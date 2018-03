Otra alternativa política

La ex diputada nacional y referente del GEN, Margarita Stolbizer, dijo ayer que es una opción "sólida y firme" que el gobernador Miguel Lifschitz encabece una alternativa progresista a nivel nacional. El mandatario socialista pasó a saludarla en el marco del plenario y convención nacional del GEN realizado en la ciudad. "Este es un año clave para poder articular y mostrar a los argentinos que existen otras alternativas", planteó el gobernador tras el encuentro. "En este año ya nos hemos visto varias veces, para nosotros Santa Fe es y ha sido siempre la cuna territorial de la expresión progresista. Es la única provincia que nosotros gobernamos y por lo tanto mi presencia tiene que ver con el fortalecimiento de este frente que integramos. Pensamos el armado de un frente progresista a nivel nacional con una base puesta en esta provincia, como lo hicimos antes", dijo Stolbizer a Rosario/12.

La ex diputada nacional participó ayer del plenario y convención nacional del GEN que consagró como nueva titular a la subsecretaria de Desarrollo Social municipal, Mónica Peralta. "Santa Fe siempre ha sido un puntal muy importante para nuestra organización nacional, para sostener nuestra identidad. Que Mónica asuma es un motivo de orgullo y es también la respuesta a un compromiso de muchos años de trabajo", remarcó Stolbizer en rueda de prensa.

Más tarde, el gobernador Lifschitz se acercó a saludar a la referente del GEN. Allí, el mandatario socialista hizo referencia a la necesidad de establecer un espacio progresista a nivel nacional que a su juicio está vacante y sin representación. "Estamos en un escenario complejo, no sólo en Argentina sino en el mundo para las ideas progresistas. En un momento de dificultades y cuestionamiento en todo el planeta", dijo el mandatario.

"En América Latina, hay un retroceso de los proyectos progresistas, con matices. Esto podría hacernos tener una mirada pesimista, pero al mismo tiempo podría revalorizar nuestra presencia y nuestro trabajo en la Argentina, aún en este contexto negativo del retroceso del pensamiento progresista en nuestro país", agregó.

"Este es un año clave para poder articular y mostrar a los argentinos que existen otras alternativas, que no todo es Cambiemos, Peronismo o Kirchnerismo. Hay una Argentina que está volviendo a demandar la existencia de una fuerza política de estas características. Quizás eso se disimuló en 2015 por la polarización, pero el electorado empieza a cuestionar al gobierno, a exigir respuestas. La realidad es que la gente quiere ver un crecimiento visible".

En la previa del plenario, Stolbizer afirmó: "No tengo dudas de que cuando uno está frente a un gobierno conservador o de centro derecha, como el actual, uno tiene que conformar una alternativa política que demuestre ideas en el sentido contrario, por lo tanto hay que conformar una alternativa progresista y ética en Argentina".

Antes de recibirlo, la ex diputada respaldó al gobernador santafesino. En declaraciones a Radio 2 dijo que Lifschitz es una opción "sólida y firme" para encabezar una alternativa que consolide un espacio progresista a nivel nacional.

Lifschitz no fue el único que pasó por el plenario nacional del GEN. También lo hizo el concejal Pablo Javkin (ARI‑CC), quien coincidió con Stolbizer en la Cámara de Diputados de la Nación. Más tarde, y junto a la intendenta Mónica Fein, la dirigente del GEN recorrió el Acuario. "Es muy importante que la Argentina tenga una alternativa progresista y ética que funcione en el equilibrio que debe tener el funcionamiento de la democracia", destacó Stolbizer. "El gobierno ha hecho uso y abuso de esta polarización que inventaron los anteriores, la polarización que sirve a los dos extremos que la expresan puede ser buena para ellos en términos de conveniencias electorales, no es buena para la Argentina, que necesita una mejor oposición para que haya un mejor gobierno", agregó.

La ex candidata presidencial del Frente Amplio Progresista dijo que "no le cierra la idea de una oposición como un colectivo uniforme, entre otras cosas porque nosotros no somos lo mismo que otras oposiciones, como no lo éramos frente al gobierno de Cristina Fernández. Creo en una democracia que se sostenga y fortalezca en el debate de las ideas y no simplemente en los amontonamientos de ocasión".

Con la mira puesta en el 2019, Stolbizer consideró: "Ojalá podamos extender la experiencia de gestión, porque además es otro dato importante para destacar. El progresismo no es un relato, no es un discurso, el progresismo es gestión. Cuando uno le mejora la vida a los sectores más desfavorecidos, cuando abre mecanismos de participación a través de una gestión transparente, eso es progresismo".