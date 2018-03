PáginaI12 En Italia

Desde Roma

Italia no logrará formar un gobierno rápidamente. Y esto era más o menos previsible dado los resultados de las elecciones del domingo donde ningún partido consiguió la mayoría. Pero lo que no se esperaba eran los importantes saltos, hacia atrás y hacia adelante, que dieron algunos partidos según muestran los datos oficiales de estas elecciones.

El partido más votado, en efecto, fue el Movimiento Cinco Estrellas (M5S), fundado por el cómico Beppe Grillo y hoy liderado por un joven de 31 años, Luigi Di Maio. El M5S pasó del 26% en las elecciones de 2013, al 33 por ciento ayer. Es decir tuvo un crecimiento de 7 puntos. “Hoy inicia la tercera República -dijo a los periodistas Di Maio que se candidatea como primer ministro- y será una república de los ciudadanos italianos. El de estas elecciones ha sido un resultado post-ideológico, que va más allá de los esquemas de derecha y de izquierda y que se refiere a los temas sin resolver que tiene la nación”.

La coalición más votada en cambio, fue la de centroderecha (Forza Italia de Silvio Berlusconi, la Lega y Fratelli’d’Italia), que pasó del 31% en 2013 al 37% ayer, es decir ganó seis puntos. Pero quien se lleva la corona dentro del centroderecha esta vez no es el ex premier Silvio Berlusconi sino la racista, antiinmigrantes y antieuropeísta Lega (ex Liga Norte) que de apenas un 4% en 2013 pasó a casi el 18% ganando 14 puntos. El líder de la Lega, Matteo Salvini, que durante toda la campaña electoral aseguró que él sería el próximo primer ministro, en rueda de prensa dijo ayer que su coalición es “la escuadra a la que le faltan menos números para tener la mayoría en el Parlamento” y que él y sus aliados trabajarán “para conseguir esa mayoría parlamentaria”. Pero también, como suele hacer, se lanzó contra Europa: “El euro fue y sigue siendo una elección equivocada”, dijo. Y refiriéndose a los dirigentes del Partido Democrático concluyó: “El voto ha castigado la arrogancia de Renzi y sus amigos”.

El secretario del PD Matteo Renzi, un personaje muy criticado dentro del PD y en principio la causa de importantes divisiones que tuvo el partido en estos añosb formalizó ayer su renuncia como secretario general. Algunos atribuyen a su accionar que el partido haya pasado del 27% en las elecciones de 2013 al 19% ahora, perdiendo 8 puntos. “Para nosotros ha sido una derrota clara y neta -dijo Renzi al presentar públicamente su renuncia en una rueda de prensa-. Hemos cometido errores pero al mismo tiempo estoy orgulloso de todo el trabajo que hemos hecho estos años. He pedido a la dirección que se convoque una asamblea y luego un congreso para elegir el nuevo secretario”.

La alianza de centroizquierda (PD, Más Europa y otros) consiguió el 23% de los votos mientras Libres e Iguales (formado por los ex PD) se llevó sólo un 3%.

En el total de las mesas electorales del exterior, según los datos oficiales, el PD mantuvo su porcentaje de 2013, es decir cercano al 27% de los votos, seguido del centroderecha con el 22% y de M5S con el 18%. En Argentina en particular, sin embargo, consiguieron colocarse primeros dos movimientos que se dicen liberales o centristas, el MAIE (Movimiento Asociativo de Italianos en el Exterior), fundado en Argentina en 2007, que consiguió en torno al 35% de los votos. Y USEI (Unión Sudamericana de Italianos Emigrantes) cuya base está en Argentina y Brasil y obtuvo en torno al 28%. Estas dos formaciones locales fueron seguidas por el PD con el 12%, la alianza de centro-derecha Berlusconi-Salvini y Meloni (la misma alianza de centroderecha de Italia) con el 8% y Libres e Iguales con el 5%. El M5S se colocó séptimo en esta clasificación en argentina con sólo el 4% de los votos.

Los posibles caminos

“Creo que el futuro de las alianzas políticas en Italia no hay que mirarlo sólo en clave interna sino también en relación a Europa -explicó a PáginaI12 el politólogo Gianni Bonvicini, actual consejero científico del Instituto de Asuntos Internacionales de Italia del cual fue presidente vicario y director durante varios años-. De modo particular, si se analizan los resultados obtenidos por M5S, Lega y Fratelli d’Italia, se llega casi al 55% . Son tres partidos que se consideran antisistema, antieuropeístas y antiinmigrantes y que están a favor del cierre de Italia respecto de Europa y del mundo. El PD, y las otras formaciones menores, y en parte Forza Italia, tienen posiciones distintas en este sentido, por lo cual es muy difícil pensar que sea posible una coalición entre M5S y PD. Es más fácil pensar en una división en el centroderecha, particularmente Lega y Fratelli d’Italia que hagan algún acuerdo con el M5S. Lo que hay que preguntarse es cuáles pueden ser las consecuencias que una alianza de este tipo para Italia y Europa. Nuestros colegas europeos y los mercados financieros internacionales están particularmente preocupados ante la eventualidad de un acuerdo de este tipo”.

–¿En su opinión de experto, por cuál razón el PD ha perdido tantos votos?

–Creo sobre todo porque perdió el referendo sobre la reforma constitucional y también porque Renzi no comprendió suficientemente los errores que había cometido y sobre todo la cuestión de su presencia, muy criticada dentro del PD. El no cambio de la clase dirigente del PD ha sido uno de los motivos. Y a eso se agrega la escisión de la izquierda del PD, que no ayudó a consolidar la imagen del partido. El tercer elemento es que muy probablemente el PD ha perdido el contacto con el país real, cosa que en cambio han logrado construir el M5S y hasta la Lega. Lo han hecho sobre temas muy nacionalistas: contra la inmigración, contra Europa, es decir una política estilo Trump.

–Pero también Forza Italia ha perdido bastante...

–Si, por dos motivos: el primero porque propone el mismo líder, después de 20 años en la escena política. Es un riesgo fuerte. El segundo porque Forza Italia tiene posiciones más moderadas que Salvini y la Lega.

–¿La radicalización hacia la derecha que están sufriendo algunos países europeos como Austria y Polonia puede haber influido en el avance de la Lega?

–Lo que sucede en Italia es una muestra de lo que está sucediendo en Europa. En Austria el crecimiento de un partido xenófobo, de extrema derecha, con actitudes antiinmigración y autoritarias, el riesgo de que Francia fuera a parar a manos del Frente Nacional, el crecimiento en Alemania de los sectores conservadores, permite entender que el tema de la globalización y de la inmigración da miedo a mucha gente.

–¿Pero Italia podría tomar el camino de Austria?

–Esto es un poco más difícil porque en Italia la democracia es más sólida. No creo que éste sea un peligro inmediato para Italia.

–Si no se logra hacer un acuerdo para formar el gobierno ¿qué sucederá, se volverá a debatir sobre una ley electoral como se ha hecho en estos últimos años con los resultados que hemos visto ayer?

–No creo que los parlamentarios apenas elegidos quieran suicidarse para volver a nuevas elecciones luego de haber conseguido con mucha fatiga un puesto en el Parlamento. Sobre todo no querrán hacerlo las fuerzas que han perdido, FI y PD, porque una nueva ley electoral sería muy dificultosa. Para cambiarla habría que tener un gobierno con una gran mayoría parlamentaria, cosa que por ahora no parece posible. Lo más probable es que tendremos un largo período sin gobierno, de gran incertidumbre.

–¿Por qué los políticos italianos no piensan en hacer una ley electoral más simple, por ejemplo con la doble vuelta como hay en muchos países, que permitiría más rápidamente tener un gobierno?

–El verdadero problema es que frente al crecimiento de nuevos movimientos políticos como M5S o la Lega, cada uno trata de sacar ventajas para su propio partido. Simplificar demasiado el sistema electoral podría no ser ventajoso. Este es un país que ha tenido siempre una idea compleja de la política y en esto hemos sido una anomalía en Europa. La doble vuelta sería demasiado simple para nosotros. No somos ingleses...