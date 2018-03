Durante la apertura del año judicial, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, expuso los ejes de su plan para reformar el Poder Judicial, al que consideró el propio "agente del cambio". Lamentó que “muchísimas transformaciones dentro de la Corte no se pudieron trasladar al resto de los poderes judiciales", y vinculó ese fracaso a que "faltan políticas de Estado". "No podemos esperar resultados diferentes si no cambiamos los procedimientos. Tenemos que pensar más en grande y cambiar los diseños institucionales y los procedimientos”, destacó Lorenzetti, cuyo mandato al frente del cuerpo vence en diciembre.

Durante la presentación de las dos jornadas de debate en las que se analizarán cambios profundos en la Justicia, el presidente de la Corte señaló que la reforma "debe salir del Poder Judicial" porque allí "hay experiencia". "No es tanto lo que tenemos que discutir acerca de las propuestas, por eso hemos puesto un plazo breve. No es que falten propuestas, sino madurez institucional", agregó Lorenzetti, tal como anticipó Irina Hauser en este diario.

El titular de la Corte Suprema, quien el año pasado soslayó la apertura del año judicial a raíz del pedido de juicio político de Elisa Carrió, afirmó que el poder judicial "debe prestar atención a las demandas sociales y escuchar los reclamos de nuestro pueblo”. Además lamentó lo que definió como una "tragedia burocrática". “Los poderes judiciales han recibido miles y miles de demandas. Las transformaciones en los últimos tres años han sido mínimas (…) Debemos hacer una autocrítica acerca de cómo estamos funcionando, debemos pensar en el país y en la grandeza que necesitamos", añadió desde el Patio de Honor del cuarto piso del Palacio de Justicia.

El supremo cuestionó también la "tragedia del tiempo", que hace que se naturalicen procesos eternos. "No podemos resistirnos a los cambios. Tenemos que pensar en la idea de servicio público", aseguró.

Entre los ejes que propuso discutir en las próximas dos jornadas se encuentran el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y la autarquía presupuestaria, además de la prolongación del horario de atención de los tribunales y cambios en la feria judicial.