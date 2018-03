Para todas, todos los derechos

Con el violeta pintado en las columnas del Palacio Municipal, trabajadoras municipales y concejalas manifestaron su adhesión al Paro Internacional de Mujeres. "El feminismo no es un movimiento antifamilia, antihombres, ni antimaternidad. Es un movimiento por la igualdad. Este es un momento histórico, porque el debate es global", dijo la intendenta Mónica Fein. En la previa de la marcha del 8M, hubo asambleas feministas en los lugares de trabajo, movilizaciones céntricas, ruidazo y tuitazo.

El paro de mujeres se vivió con emoción en muchos sectores, ante el crecimiento del movimiento, sobre todo en un momento difícil para muchas trabajadoras. "Hoy los movimientos de mujeres escriben un nuevo capítulo de la historia"; "Soy madre y feminista, nos vemos en la plaza"; "Tiembla el patriarcado"; "Hoy voy a la marcha con mi mamá, porque juntas vamos a luchar", fueron algunos de los mensajes en las redes sociales.

Desde la Municipalidad, el apoyo al Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se manifestó con el violeta de las columnas que sostienen el Palacio de los Leones. Temprano, la intendenta hizo una recorrida por medios radiales, dejó varios mensajes y advirtió que el paro es una lucha por la igualdad de la sociedad. "Hace mucho que ponemos en debate la necesidad de una sociedad más igual para varones y mujeres. No hay un motivo por el que no podamos tomar decisiones. Todavía tenemos una lucha por dar. Tiene que ser el desafío de toda la sociedad", dijo.

"En el campo de la política los hombres toman las decisiones, muchas veces se reúnen referentes y no hay ni una mujer. Cuando la mujer reclama algo con fuerza se nos ponen títulos que no se le pondrían a un varón. Hay que reconocer la desigualdad del poder, hay que visibilizarla porque estamos en el mejor momento. En el Concejo de Rosario hay 10 mujeres sobre 28 y nos muestra que las cosas están cambiando pero de 24 gobernaciones sólo 4 son de mujeres", comparó.

Al mediodía, desde las escalinatas del municipio, la mandataria posó junto a mujeres que trabajan en la municipalidad, con carteles alusivos a la fecha: "8M Nosotras paramos", "Para todas las mujeres, todos los derechos". Desde ese lugar, expresó preocupación por la situación de la violencia machista. "Estamos lejos de tener una Justicia que cuide a las mujeres", lamentó. "Nuestras concejalas históricamente han sido de avanzada. Y en nuestro caso el 55 por ciento de los trabajadores de la municipalidad son mujeres. Así que en nombre de todas esas mujeres que trabajan aquí, en nombre de todas las concejalas que hace año que vienen luchando, en nombre de las organizaciones no gubernamentales que han sido pioneras, estamos aquí para decir que paramos para que nos escuchen, que sin nosotras el mundo no puede producir ni cuidar a la familia", dijo.

En tanto, la concejala María Eugenia Schmuck consideró que la diferencia de salarios entre hombres y mujeres "es una de las deudas pendientes de la democracia. Esto no sucede en el ámbito estatal, pero en el privado a igual cargo, igual categoría, igual función, hay un 30 por ciento menos de salarios en las mujeres que en los hombres".

La edil Norma López también apuntó a lo laboral: "Paramos en lucha contra la precarización laboral, contra el empleo no registrado, contra el trabajo no remunerado. Paramos porque somos feministas y las feministas trabajamos sobre la justicia social. Estamos con cada una de las mujeres que nos acompañan en esta lucha, que no es ni más ni menos por vivir un mundo de igualdad y sin violencia".