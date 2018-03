El diputado nacional Luis Contigiani (FPCyS) junto a su par Alejandra Rodenas (NES), presentaron esta semana un proyecto para que la Secretaría de Comercio, antes de realizar una tramitación de licencias automáticas, haga una consulta previa a las cámaras y gremios de los sectores involucrados sobre el impacto que puedan producir tales importaciones en la industria nacional y a su consecuente capacidad ocupacional. La iniciativa responde al reclamo sindical que alertó sobre las consecuencias de la decisión del gobierno nacional que a principio de año eliminó las licencias automáticas para importar más de 300 productos. "Entendemos que medidas de este tipo pueden coadyuvar a la defensa de la industria nacional, por ende, a la protección de fuentes de trabajo genuinas", consideraron los legisladores que representan a una provincia en la que la apertura de importaciones golpea su corazón productivo.

El proyecto propone sustituir un artículo de una resolución de la Secretaría de Comercio, que depende del Ministerio de Producción nacional, sobre la tramitación de licencias de importación automáticas y/o no automáticas, estableciendo que la autoridad de aplicación podrá requerir al importador, en cualquier instancia del trámite, información y/o documentación adicional, como así también, solicitar la intervención de los organismos técnicos competentes o tomar antecedentes de fuentes informativas propias o de terceros. También podrá requerir las aclaraciones que considere del caso.

Además, la autoridad de aplicación deberá consultar a las cámaras y gremios de los sectores involucrados sobre el impacto que las importaciones puedan producir en la industria nacional y el empleo. Las cámaras y gremios deberán responder en forma fehaciente en el plazo de 30 días corridos de la fecha de la consulta. En caso de que las cámaras y gremios no presenten oposición, dentro del plazo establecido en el presente artículo la Autoridad de Aplicación, autorizará las licencias solicitadas.

"La iniciativa pega en el corazón de la administración del comercio exterior, lo que estamos planteando es decirle al gobierno que de ahora en más a la hora de decidir sobre licencias no automáticas, sobre la importaciones en general, tiene que consultar bajo declaración jurada con las cámaras empresariales y gremiales", planteó Contigiani a Rosario/12 .

"La propuesta ‑fundamentaron los legisladores‑ busca fortalecer el sistema de tramitación de licencias nutriéndola de participación, planificación, previsión, transparencia y responsabilidad de todas las partes. Ya que mediante la consulta a las cámaras y gremios que nuclean las diferentes ramas de la industria, se puede desarrollar en conjunto una planificación que exceda la coyuntura y comprenda las necesidades de los diferentes sectores de la producción".

A comienzos de año, el gobierno nacional decidió eliminar las licencias automáticas para importar más de 300 productos, que puso en alerta a gremios industriales, especialmente el metalúrgico, uno de los más castigados por la apertura de importaciones. "No podemos retrotraer lo que ya decidieron, pero lo que estamos diciendo a futuro es que gobierne quien gobierne no se puede tomar una decisión si no se tiene un formulario bajo declaración jurada donde, por caso los textiles, digan si las importaciones que están queriendo ingresar por alguna cámara importadora qué grado de impacto tiene, que participen en la toma de decisiones, así en todos los productos", explicó Contigiani, que participa en la comisión de Pequeñas y Mediana Empresas, una en donde será debatida.

El proyecto tiene el aval de la UOM Rosario y varios empresarios con lo que se contactó el legislador del Frente Progresista. "Introduce la opinión de las Cámaras empresarias y los gremios intervinientes que elaborarán un informe con carácter vinculante con un plazo establecido. Esto proveerá de información que será relevante para el conocimiento del mercado y permitirá detectar tendencias para posicionar en una situación de ventaja a la hora de diseñar estrategias de cara a escenarios futuros de cada cadena productiva", señaló el ex ministro de la Producción de Santa Fe.

Contigiani consideró que la iniciativa presentada en conjunto con la diputada Rodenas "es importante porque hay empresarios y gremios que apoyan esta idea, es un proyecto concreto en un momento donde las importaciones se dispararon". En este sentido, y de acuerdo a datos de Aduana, ya que el apagón informático decidido por el gobierno nacional dejó inconcluso el trabajo que desarrollaban el Ministerio de la Producción provincial y los industriales nucleados en Fisfe en el Observatorio de las Importaciones, en el comparativo entre los años 2015, 16 y 17, hubo un fuerte ingreso de productos de otros países que impactan directamente en la producción santafesina.

La importación de zanahorias, por caso, subió 51.125 por ciento. De las 8 toneladas que ingresaron en el 2015, se pasaron a 11.577 en el 2016. Más atrás en el ranking de importaciones figuran la maquinaria agrícola 1206 %, caramelos duros 1174 %, pulverizadoras y tractores 597 %, tomates enlatados 468 %, heladeras 466 %, licuadoras 461 % y planchas 340 %. Entre otros productos cuyas importaciones aumentaron más del 100 por ciento se anotan colchones, ventiladores de pie, artículos de librería, y calzado impermeable.