En línea con su sucesor y actual gobernador Miguel Lifschitz, el presidente de la Cámara de Diputados Antonio Bonfatti se subió al carro oficialista y afirmó que "este es el año de la reforma". El ex gobernador consideró que la reelección "es un tema menor" que deberá ser resuelto, llegado el caso, por los convencionales constituyentes. En diálogo con Rosario/12 , Bonfatti dijo que la agarró el gusto al rol de legislador y saludó la propuesta de Ciudad Futura de conformar una interna en Rosario junto al peronismo. Pese a que el diputado nacional Luis Contigiani adelantó que votará en contra de la despenalización del aborto, el presidente del PS nacional dijo que tratará de encontrar una postura que "deje contentos a todos", al partido y al ex ministro de la Producción.

-‑ ¿Saludó la decisión del partido socialista provincial de impulsar orgánicamente la reforma?

-‑ Responde a lo que el partido socialista ha planteado toda su vida, tanto Hermes Binner como yo, ahora Miguel, hemos planteado la necesidad de la reforma y creo que este es el año, el 2018. Santa Fe necesita una nueva constitución donde estén planteados los derechos nuevos, las nuevas formas de elección de la Legislatura con un sistema proporcional, la autonomía de los municipios. Tenemos que aggiornar la Constitución que está desde el año 1994 en mora.

-‑ ¿Los tiempos para lograr el objetivo se acotaron, como dijo el diputado Di Pollina?

-‑ Obviamente que tienen sus plazos, nosotros tenemos que hacer esta elección antes de que termine este año, se achican los tiempos seguro, pero estamos todavía con tiempo para poder lograrlo.

-‑ Si se antepone la reelección, ¿no hay posibilidad de reforma?

-‑ Este es un tema menor. Yo creo en la limitación de los mandatos para todos y creo también, como en la presidencia de la Nación, en una reelección para el gobernador. El actual gobernador, como Binner, yo, que firmamos por otra Constitución, si realmente hay consensos entre los constituyentes se puede lograr su reelección, pero eso es un artículo transitorio y lo tiene que plantear la reforma.

-‑ ¿Entonces Lifschitz merece una relección?

-‑ Todo gobernador aspira a una reelección, pero no existe en la provincia. Son los constituyentes los que van a tomar una resolución de habilitar al actual gobernador o no.

-‑ ¿Es un momento oportuno para incluir la reelección?

-‑ Insisto, no es un tema que nos desvela. El tema importante son los ciudadanos, no si hay o no reelección del gobernador. Y los ciudadanos, mucho más allá de que a veces no se comprende el significado de la Constitución, necesitan una Constitución nueva.

Bonfatti, titular del PS, dijo que nunca dejará la política.

-‑ ¿Cómo define el momento del Frente Progresista?

-‑ Fortalecido, se empieza a vislumbrar no solo en Santa Fe, donde somos gobierno, sino también en el país, la necesidad de tener una alternativa progresista, frentista, que se contraponga al modelo que está llevando adelante el gobierno nacional.

-‑ ¿La chance más cierta para 2019 es alcanzar la reelección de Lifschitz?

-‑ Nosotros no estamos en esos cálculos, porque si lo hacemos nos equivocamos, ponemos el carro delante del caballo. Lo más importante es la Constitución para los santafesinos y obviamente que si hay reelección para el actual gobernador, si así lo determina la Constituyente, lo vamos a apoyar.

-‑ Di Pollina lo puso a usted como candidato natural para la gobernación, ¿se excedió?

‑- No hay candidatos... Esto lo vamos a definir en su oportunidad, dentro del partido, del propio Frente. Tenemos nuestros congresos donde se deciden las autoridades, no hay que apresurarse.

-‑ ¿Se siente cómodo en la Cámara de Diputados como para continuar?

-‑ Le hemos tomado ya, digamos, la muñeca al trabajo. Obviamente que yo siempre he sido ejecutivo, pero no es algo que me disguste.

-‑ ¿Descarta renovar su banca diputado provincial?

-- No, no me fijo metas personales. Creo también que es el momento de darles paso a jóvenes, ya uno ha cumplido muchas funciones, no me ato a ningún cargo.

-‑ ¿Piensa en un retiro?

-‑ No, yo jamás me voy a retirar de la política hasta el último día de mi vida, porque es algo que uno siente. No me ato a los cargos, eso es lo que quiero decir.

-‑ El socialismo se pronunció a favor de la despenalización del aborto, pero Contigiani, el único diputado nacional progresista, ya dijo que va a votar en contra, ¿cómo se explica?

-‑ Sabemos que Luis es una persona que tiene una formación muy ligada a los jesuitas, uno respeta su posición personal. De todos modos, el partido tiene una posición que no es de ahora, hace cien años lo empezó a plantear Alicia Moreau de Justo y seguimos en esa línea, de despenalizar y que la mujer pueda decidir acerca de su cuerpo.

-‑ En caso de que el proyecto tenga tratamiento, ¿le van a pedir a Contigiani que revise su mirada?

-‑ Obviamente que uno respeta su posición personal, pero nosotros queremos que quede reflejada la posición del partido, trataremos de lograr algo que nos deje contentos a todos.

-‑ ¿Tanto a él como al partido?

-‑ Por supuesto, esa sería la mayor ambición que tenemos.

-‑ ¿Costó digerir la sanción de adhesión al pacto fiscal?

-‑ Es que no fue un pacto, fue una imposición, una imposición fiscal. Dado el hecho, el tema era aceptarlo o no, y las consecuencias para los santafesinos, los trabajadores del Estado, para la Caja de Jubilaciones, la salud, la educación, hubiesen sido peores. Es algo en lo que uno se tiene que tragar un sapo, porque no es de nuestro agrado lo que se le impuso a los gobernadores, porque el que no firmaba quedaba afuera de un montón de fondos. Había muchas cosas que perjudicaban aún más a Santa Fe.

-‑ ¿Cuánto lugar hay para una alternativa progresista a nivel nacional en 2019?

-‑ Uno lo ve, más que en los referentes políticos, en lo que dice la gente en la calle, `únanse, tratemos de tener una alternativa progresista en el país`. Esto es algo que cada día tiene más sustento y tras eso vamos a trabajar.

-‑ ¿Hay tiempo?

-- Sí, por supuesto. Todavía queda mucho para las elecciones y se han acercado, para tratar de despuntar el vicio de la política, muchos referentes del sector sindical, de la universidad, intelectuales, empresarios. Vamos a seguir profundizando ese camino.

‑- Stolbizer, Alfonsín, siempre han bajado a la provincia, se acercan a la gestión ¿son el puntapié de esta idea?

-‑ Bueno, han sido parte de este proyecto. tanto Ricardo, que tiene una posición muy crítica con respecto a su partido a nivel nacional, Margarita... Estuve charlando con Pino Solanas en el mismo sentido, hay muchos referentes de otras organizaciones políticas que también coinciden en esto, lo que ha planteado Ciudad Futura.

-‑ ¿Qué le pareció la propuesta de Ciudad Futura de hacer una gran interna anti Cambiemos?

-‑ No es anti Cambiemos, es pro a los santafesinos y rosarinos. Es defender las conquistas que se han tenido durante tantos años en materia de derechos, salud, educación, cultura, agua potable, cloacas. Cada cual con su mirada, pero quienes pensamos parecido tenemos que lograr tener coincidencias.

-‑ ¿Entonces le pareció una buena idea?

‑- Yo la veo potable y plausible de seguir adelante.