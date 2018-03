El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) le otorgó una licencia para brindar servicios de televisión satelital por suscripción a la empresa Interam SRL. Su principal accionista es Juan Honofre “Chacho” Amarilla, un empresario vinculado al macrismo que tiene varios medios de comunicación en la provincia de Formosa, incluida la cablera CVC. El DNU 267/15 establece en el artículo 17 que “la titularidad de una licencia de servicios de comunicación audiovisual satelital por suscripción excluye la posibilidad de ser titular de cualquier otro tipo de licencias de servicios de comunicación audiovisual y servicios TIC”. Por lo tanto, Amarilla no podría brindar al mismo tiempo televisión por cable y satelital. El empresario prometió el viernes una inversión inicial de 100 millones de pesos, pero en el sector especulan con la posibilidad de que haya adquirido la licencia para revenderla.

Enacom oficializó su decisión a través de la resolución 1235/18 publicada en el Boletín Oficial el jueves 1º de marzo. La licencia es por diez años y tiene alcance nacional. A la empresa se le fijó un plazo de 15 días hábiles para depositar 3,6 millones de pesos en concepto de garantía hasta que cumpla con el montaje y la instalación del sistema. “En tres meses podemos empezar a hacer pruebas y en seis meses vamos a estar operativos”, aseguró el viernes pasado Amarilla al ser entrevistado en Radio Uno de Formosa, otro de los medios de su grupo. “Vamos a llegar a lugares remotos donde no tiene acceso el cable ni la televisión de aire y a un costo muy reducido dado que va a ser para gente de bajos ingresos”, agregó. También sostuvo que cuenta con el respaldo de capitales paraguayos y chinos y que la inversión inicial prevista es de 100 millones de pesos. “Tenemos crédito asegurado en la China”, agregó sin dar más precisiones.

Amarilla dijo que la estación terrena de transmisión estará localizada en el parque industrial de la ciudad de Formosa. “El proyecto contempla también el ensamble de decodificadores, pero está supeditado a la logística. Estamos esperando que el puerto de Formosa tenga más actividad y los barcos que vienen de afuera que traen los insumos puedan desembarcar en el puerto de Formosa. Ahora estamos trayendo vía Asunción o Buenos Aires y es muy costoso”, agregó el empresario. Luego afirmó que “Formosa está en una situación envidiable por el puerto que tiene y por la cercanía con Paraguay que tiene más de 2500 buques que pasan semanalmente por Formosa”.

El empresario, que también es propietario del diario formoseño El Comercial, aseguró que está negociando con otras pymes cableras para trabajar articuladamente. “Tenemos conversaciones con la gente de Colsecor (Córdoba) y con otros grupos de cooperativas. Aquí hay que trabajar en equipo porque si los chicos no nos unimos van a aparecer Movistar y Claro, que en algún momento van a tener la misma licencia que nosotros, y ahí los cables chicos van a desaparecer si no apuestan e invierten en tecnología”, remarcó. Movistar y Claro por ahora no han aparecido porque las telefónicas tienen prohibido brindar televisión satelital por suscripción. Con el marco regulatorio vigente solo podrían hacerlo si antes se retiran del mercado telefónico. La misma restricción opera sobre las cableras ya que tanto la ley de medios audiovisuales 26.522 como el DNU 267/15 que la modificó establecen que quien tenga una licencia de servicios de comunicación audiovisual satelital por suscripción queda automáticamente excluido de la posibilidad de ser titular de cualquier otro tipo de licencia de comunicación audiovisual y servicios TIC regulados por la ley 27.078. Sin embargo, esa limitación no impidió que Amarilla accediera a la licencia satelital. Una posibilidad es que el empresario no figure formalmente como controlante de CVC, pero en Formosa es de público conocimiento que la cablera le pertenece.

Fuentes del sector aseguraron ayer a PáginaI12 que los contactos políticos de Amarilla sin duda influyeron para que a la estadounidense DirecTV le haya surgido este sorpresivo rival. Este empresario de medios fue candidato a intendente de la ciudad de Formosa en 2015 y contó con el apoyo de Mauricio Macri (Cambiemos), Sergio Massa (UNA) y Margarita Stolbizer (Progresistas), quienes lo llevaron en sus listas. En ese entonces trascendió también que Amarilla aparece en una investigación sobre el “Plan Cóndor” como un agente de inteligencia que participó durante la última dictadura militar en la persecución, secuestro y muerte del médico paraguayo Agustín Goiburú. La acusación surge del libro “Los años del Lobo. Operación Cóndor”, de la periodista Stella Calloni, quién a través de documentos desclasificados mostró la participación de Amarilla en la llamada “Operación Safari”.

[email protected]