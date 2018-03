La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario informó que los resultados de la votación "expresa la firme y contundente voluntad de iniciar un plan de lucha con medidas de acción directa". Laura Ferrer Varela, secretaria general de COAD, señaló que el plan de lucha "mostró una abrumadora mayoría de docentes determinados a iniciar el plan de lucha y hacerlo a través de medidas de acción directa". Dentro de las opciones de medidas de fuerza propuestas, la mayoritaria es iniciar el plan de lucha nacional con un paro de 48 horas.

Cabe señalar que Conadu aún no definió la demanda salarial. Asimismo, en la convocatoria paritarias del gobierno nacional se pasó a una segunda reunión para el 19 de marzo. "Solo se ha abordado la pelea por la cláusula gatillo del año pasado. Ello nos ubica en una situación de indefensión e incertidumbre ya que la federación no puede definir un plan de lucha nacional si previamente no ha establecido ningún pliego de reivindicaciones para exigirle al gobierno", dijo Ferrer Varela.

"Al Congreso de Conadu vamos a llevar el mandato de iniciar un plan de lucha nacional con medidas de fuerza por recuperación del poder adquisitivo de nuestro salario al valor de noviembre de 2015", especificó.