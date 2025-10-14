Los trabajadores del Museo Malvinas denunciaron el despido "arbitrario e ilegal" de uno de sus compañeros, Carlos Maximiliano Lalli, integrante del cuerpo de delegados de ATE. "Despedir trabajadores del Museo Malvinas es 'DESMALVINIZAR' la Nación", se titula el comunicado que difundieron luego de la noticia y en el que invitan a sumarse a una asamblea para analizar cómo encarar la situación.



"Maxi", como lo llaman en el texto, se desempeñaba en el Museo desde su fundación, en 2014, y como era delegado de ATE, sus compañeros consideran que su despido "constituye una clara persecución sindical". Según contaron los trabajadores a Página/12, Lalli trabajaba en el área de educación de la institución, la más "diezmada" por las políticas del gobierno actual; la que atiende todos los días a estudiantes que visitan las instalaciones. "No es un hecho aislado: forma parte de una política de vaciamiento y amedrentamiento que busca desarticular la organización gremial y disciplinar a quienes luchamos por nuestros derechos. No lo vamos a permitir. Tocan a unx, tocan a todxs", dice el comunicado.

En efecto, el despido de Lalli se suma a otros dos casos de delegados de ATE en la Secretaría de Cultura, uno de los cuales ya fue rechazado por la Justicia. Por eso ATE Cultura lo enmarcó, en un texto difundido en redes sociales, como "una política sistemática de persecución gremial".

"Creemos que este despido es parte de una política que va a venir a fin de año con el vencimiento de la mayoría de los contratos de todo Cultura. Y que está dentro de un encuadre mayor que ataca, directamente, las políticas públicas de soberanía y Malvinas. Es grave en el contexto del acuerdo con Estados Unidos, donde se habla de entrega de recursos y soberanía", expresó uno de los trabajadores del Museo a este diario, a la vez que señaló el "desmantelamiento" que atraviesa el espacio. Este miércoles, a partir de las 11, habrá una asamblea en Santiago Calzadilla 1301 (CABA), abierta para la participación de integrantes de organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos y excombatientes.

