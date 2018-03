3 Central: Ledesma (6); Ferrari (5), Tobio (5), Cabezas (3), Parot (4); Lioi (4), Gil (5), Fernández (5); López Pissano (4); Herrera (4), Zampedri (5). DT: Leonardo Fernández.

1 Chacarita: Fernández (6); Petryk (4), Ré (4), Rosso (4), Lazarte (4); Menéndez (4), Ibáñez (5), Vismara (5), Imbert (5); Matías Rodríguez (5), Alderete (5). DT: Sebastián Pena

Goles: PT: 12m Parot (C) y 15m Alderete (CH). ST: 36m y 42m Maziero (C).

Cambios: ST: Desde el inicio Carrizo por Lioi (C), 18m Camacho por López Pissano (C), 23m Maziero por Herrera (C), 25m Martínez por Ibáñez (CH),

Arbitro: Juan Pablo Pompei

Cancha: Central

Leo Fernández falló en su apuesta por un equipo más ofensivo, aunque Central goleó. La explicación del triunfo de anoche ante Chacarita nace en las variantes que ordenó el entrenador para recomponer la imagen en el complemento y la presentación goleadora que mostró Agustín Maziero. El juvenil anotó dos tantos en los minutos finales y dejó a los canayas aún en carrera por clasificar a Copa Sudamericana. Chacarita dilapidó claras oportunidades para llevarse los tres puntos de Arroyito.

La idea de equipo ofensivo que probó Leo Fernández falló en su puesta en escena. Descompensado en el medio, sin volantes de marcas, Chacarita encontró repetidas oportunidades para atacar con libertad y espacio. Pero la visita no sacó provecho de esas oportunidades del juego.

Central tiene su válvula de salida infalible a sus problemas: la pelota detenido. En todos los partidos hace goles, o en casi todos. En otro lanzamiento de Gil al área, Parot saltó solo en el área chica, a la carrera, y sacó un espléndido cabezazo al palo derecho que dejó parado al arquero.

El chileno no terminó de celebrar el gol que cometió un error fatal: después de un cierre dio un pase hacia adentro, a Cabezas se le resbaló el balón y Alderete, después de un rebote de Ledesma, señaló el empate.

Central no fue nunca un equipo agresivo. Más allá de un remate en el palo de Zampedri y algunos avances de riesgo hasta el área chica, el desorden de los canayas hizo del juego un partido parejo, muy lejos de las pretensiones de Fernández.

Pero en el segundo tiempo Chacarita hizo méritos para encontrar la diferencia. La visita, ante un rival desorientado, tuvo acciones claras de gol en los pies de Rodríguez e Imbert. Central, por el contrario, perdió el tanto en jugada insólita, en tiro libro de Gil que cabeceó Parot, pegó en el palo y en el rebote Zampedri la tiró afuera.

Sebastián Granata Central se puso en ventaja con un gran cabezazo de Parot en la primera parte.

Después de que Chacarita se viera frustrado por no llegar al gol en jugadas propicias, el partido se abrió para el canaya en los minutos finales, y una vez que Fernández deshizo su alineación titular. Ingresaron Camacho, Carrizo y Maziero. El juvenil, de palomita, anotó la diferencia con cabezazo cruzado. Para despejar dudas, el joven delantero sorprendió a todo el estadio con otro gol, en gran definición: tiró la pelota larga ante el cierre del defensor y sacó un derechazo alto y fuerte para anotar el tercero, tras tocar el travesaño.

La victoria le permite a Central mantenerse en la pelea por clasificar a Copa Sudamericana. Aunque deberá recuperar su mejor juego. Ayer ganó solo porque enfrente estaba Chacarita.