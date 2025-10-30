El mandatario jujeño Carlos Sadir cuestionó la decisión del presidente Javier Milei de excluir a Axel Kicillof de la reunión de esta tarde en Casa de Gobierno, y consideró que “lo ideal” para el diálogo con las provincias sería que a esa mesa se sienten “todos los gobernadores”.

“Lo ideal para el país es que participen todos. Buenos Aires es la provincia más grande y lo ideal” sería que su gobernador estuviera, indicó. No obstante aclaró que “la decisión de no invitarlo fue del Gobierno” y negó que hubiera al respecto una condición de los mandatarios provinciales aliados.

El reparo del gobernador radical de Jujuy, expresado durante una entrevista por Radio La Red, englobó también a sus otros pares que fueron descartados del convite: Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Ricardo Quintela (La Rioja), todos peronistas y críticos severos de la administración nacional.

En un intento de excusar al Presidente, Sadir deslizó que la exclusión de esos mandatarios no tuvo un trasfondo político: "La intención del Gobierno es reeditar el Pacto de Mayo" firmado en Tucumán en julio de 2024 y donde ninguno de esos jefes provinciales dieron el presente.

No obstante su objeción por la lista de invitados, Sadir ratificó que seguirá siendo un aliado casi incondicional del mileísmo. La reunión en Casa Rosada ni siquiera comenzó, y él ya dejó clara su disposición: “Hemos ayudado muchísimo” y “acompañaremos todo aquello que sirva para el país”. Eso sí, añadió, “queremos proponer nuestra agenda”.