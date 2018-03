El músico británico Phil Collins visitará por segunda vez la Argentina para ofrecer mañana un show en el Campo Argentino de Polo, a 23 años de su única presentación en el país. El autor de clásicos como “One more night”, “In the air tonight” y “Against all odds”, que anoche debutó con un show en Córdoba, contará con un lujoso número de apertura a cargo de The Pretenders, la banda británica liderada por la estadounidense Chrissie Hynde. La presencia de Collins en el país resulta sorprendente ya que hacia fines de la primera década del siglo había anunciado su retiro de los escenarios por problemas de salud. Sin embargo, en los últimos tiempos, el músico inició un lento regreso, con una gira llamada “The legendary”.