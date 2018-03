Directivos, docentes y alumnos de la Escuela Secundaria Municipal de Educación Técnica N°1 (Esmet 1) de Mar del Plata iniciaron una campaña para juntar 600 mil dólares que les permitan comprar el edificio en el que funciona la institución desde hace 23 años, ante la decisión de los dueños de vender el inmueble. El director de la escuela pública, Juan Manuel Paz, dijo a PáginaI12 que la comunicada educativa precisa “que siga funcionando. No existe posibilidad de traslado o reubicación porque en 15 cuadras a la redonda, radio de la matrícula, no tenemos un edificio que pueda contener a la escuela”. Fuentes del municipio dijeron que, para hablar sobre la situación, había una audiencia pautada para hoy con el secretario de Educación, Luis Distéfano, y el Intendente, Carlos Arroyo, encuentro del que el director de la escuela dijo no estar informado.

La comunidad educativa de la Esmet 1, que funciona en un edificio alquilado en Juan B. Justo e Hipólito Yrigoyen, a veinte cuadras del centro de la ciudad balnearia, decidió, ante la intención de los dueños de vender el inmueble, buscar “600 mil almas caritativas que donen un dólar cada una”, según contó el director.

“Me reuní con la subsecretaria de Educación, hablé con la Comisión de Educación y se lo comenté al Intendente, y les pareció bien la iniciativa. Nosotros en la escuela somos responsables de 300 alumnos y necesitamos que siga funcionando donde está porque no hay posibilidad de mudarnos. Hace años que buscamos un lugar en la zona y no hay”, dijo Paz.

En caso de lograr adquirir el edificio, las autoridades de la Esmet decidieron que el inmueble pase a formar parte del patrimonio edilicio del municipio de General Pueyrredón.

“Defendemos nuestro carácter de escuela pública. No queremos que la cooperadora de la escuela sea la propietaria y ser un colegio privado, sino que queremos que la escuela será patrimonio de la ciudad”, afirmó Paz.