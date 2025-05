Bono recibió una ovación de pie que duró casi siete minutos tras la premiere de su nueva película en el Festival Internacional de cine de Cannes. El cantante de U2, de 65 años, presentó Bono: Stories of Surrender, película que retrata el show unipersonal que presentó en el Beacon Theatre de New York, en el que combinó anécdotas personales con performances de algunas canciones.

Según el sitio Deadline, cuando la ovación llegó a los cinco minutos, Bono "comenzó a desabotonarse la camisa jocosamente para mantener el aplauso". Cuando bajó la euforia, el cantante tomó el micrófono para pronunciar un agradecimiento en francés. Y continuó en inglés: "No soy francés, soy irlandés. Y no soy un tipo que se haya hecho a sí mismo". Entonces señaló a su esposa Ali y sus compañeros de U2, y continuó: "Ustedes escribieron esta historia. The Edge la escribió, Adam (Clayton) y Larry (Mullen Jr.) la escribieron. Nuestro manager Paul McGuinnes la escribió, y todavía la estamos escribiendo, Paul. Este es todavía un trabajo en progreso."

Bono también dedicó palabras fervorosas al actor y director Sean Penn, presente en la sala: "Si estuviera en las trincheras, en verdaderas trincheras, no las de un set de cine, quisiera que Sean Penn estuviera allí. El estuvo a mi lado, y quiero agradecerle otra vez". Dirigida por Andrew Dominik, quien no pudo asistir por compromisos previos, Stories of Surrender es una película en blanco y negro que recorre los quince shows que Bono dio como parte de una gira de promoción de su libro de memorias Surrender: 40 Songs, One Story. Además de sus anécdotas sobre la banda y su familia, las presentaciones incluyeron performances de canciones como “Sunday Bloody Sunday” y “With or Without You”.