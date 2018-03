“No queremos ser reconocidas en los términos en que se reconoce el conocimiento actualmente, queremos interpelar cómo se produce ese conocimiento”, afirma la investigadora del Conicet y docente universitaria Florencia Rovetto, especialista en cuestiones de género y militante feminista. Entre el balance de los logros alcanzados y las deudas pendientes en materia de perspectiva de género en la academia, Rovetto destaca el rol clave de las estudiantes en el impulso a los cambios y en el alerta sobre las desigualdades en el reparto de cargos docentes. “Las mujeres tenemos menos tiempo para rosquear”, sostiene sobre las causas.

Entre las deudas pendientes en términos de formación, Rovetto menciona que la perspectiva de género debería ser un eje transversal a todas las formaciones de grado y posgrado, desde carreras sociales hasta ingenierías. “Sus aportes pueden aplicarse a cualquier disciplina. Sí en las carreras sociales la perspectiva de género no está transversalizada realmente y está encapsulada en materias electivas –que suelen estar al final de la carrera– cuán difícil va a ser que se transversalice en todas las otras”, reflexiona.

Otras deudas tienen que ver con la implementación integral de los protocolos para atención, intervención y sensibilización sobre violencia sexista en las universidades –en algunas de las cuales todavía no se han aprobado– y con la creación de guarderías, ya que, según alerta Rovetto, las mujeres se hacen cargo de las tareas reproductivas en un 98 por ciento de los casos.

La investigadora denuncia que las desigualdades de género también se expresan en el reparto de cargos académicos. “Se ve con claridad en los cargos ejecutivos, mayoritariamente ocupados por varones. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de Rosario, nunca hubo una rectora mujer, y es algo que se reproduce en casi todas las universidades”. En cuanto a los cargos docentes, alerta que en general las mujeres tienen cargos de dedicación simple e inferiores, como auxiliares o jefas de trabajos prácticos. “Vamos ascendiendo, pero mucho más despacio que los varones. Tiene que ver, entre otras cosas, con la división sexual del trabajo. Las mujeres tienen mucho menos tiempo para producir, y también para rosquear, que es por lo que la gente asciende en la universidad, más que por producción”.

Otro síntoma de las desigualdades de género está en la escasez de autoras entre los contenidos curriculares obligatorios. “La exclusión es evidente”, asegura Rovetto, pero destaca que el camino no es sólo sumarlas. Se debe trabajar por una “verdadera transversalización de la perspectiva de género”, lo que para la investigadora significa revisar de pies a cabeza las lógicas de enseñanza y aprendizaje vigentes.

Según Rovetto, el feminismo también puede aportar a nuevos modos de evaluación y de producción del conocimiento. “Se trata de interpelar, entre otras cosas, esa separación ilustrada entre razón-cuerpo, razón-sexualidad, razón-emoción. Queremos que las emociones, la sexualidad y los cuerpos entren en las aulas. Si la enseñanza es jerárquica, autoritaria, y excluye mucho de lo que nos ha enseñado el feminismo, no sirve ni alcanza solo con sumar mujeres a los programas. No queremos ser reconocidas en los términos en que se reconoce el conocimiento actualmente, queremos interpelar cómo se produce ese conocimiento”.

Rovetto reconoce el aporte de las iniciativas que las universidades han ido incorporando, pero destaca que “el verdadero trabajo de deconstrucción está aún por hacerse”, y se muestra optimista: “Claro que las universidades siempre van a poner resistencia a estas interpelaciones, porque son instituciones androcéntricas, clásicas y tradicionales, a las que les cuesta mucho mirar para adentro y transformarse. Pero esta cuarta ola del feminismo, que viene de afuera y se mete por todos lados, no le es indiferente. Ya estamos produciendo muchos cambios. A diferencia de otros tiempos no muy lejanos, hoy una estudiante no se banca un docente acosador o que haga chistes machistas sin hacer una denuncia, y los docentes se cuidan más para hacer esas intervenciones”.

En esos cambios, Rovetto otorga un rol destacado a la militancia de las estudiantes. “Son las que mejor se han apropiado de las nuevas herramientas, pero también las que han tenido más conciencia de las desigualdades de género que se expresan de manera violenta en la universidad”.

La ola feminista incomoda a la universidad desde afuera, pero también desde adentro, a través de la militancia de docentes y estudiantes. Ambos espacios se unen y articulan, se impulsan mutuamente: “Eso es lo bueno, esto está en la calle y en la agenda social, pero también entra en las universidades, donde hay agentes y espacios que lo potencian”.

Informe: I. F.