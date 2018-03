No hubo acuerdo en la primera reunión de la comisión técnica salarial que debe definir la aplicación de la cláusula gatillo 2017 de la paritaria universitaria. Los gremios y las autoridades se reunieron ayer y definieron el porcentaje de aumento –2,77 por ciento–, pero no hubo consenso acerca de sobre qué monto debe aplicarse. Los sindicatos alertan sobre el dilatamiento de la paritaria 2018, para la que aún no hay oferta. “Buscan un doble efecto: alargar la negociación salarial 2018 y restar la base de cómputo para su negociación. Es un objetivo perverso”, aseguró el secretario adjunto de la Conadu Histórica, Antonio Rosselló. Desde la Conadu que conduce el secretario general Carlos De Feo se mostraron optimistas sobre la pronta resolución de la discusión por la cláusula gatillo y afirmaron que la principal preocupación se vincula con la paritaria 2018. El dirigente adelantó la posibilidad de que se realice una marcha federal universitaria a mediados de mayo, de no haber avances en las negociaciones.