Después de una semana con el debate sobre la mesa, finalmente la novela sobre qué ocurrirá con la Boleta Única de Papel en la Provincia de Buenos Aires llegó su fin: La Libertad Avanza no podrá, por disposición de la justicia, volver a imprimir las BUP para sacar a José Luis Espert de la cabeza de su lista.

Consultado por la 750 Alejandro Tullio, abogado, magister en Derecho Electoral y extitular de la Dirección Nacional Electoral, explicó que desde su punto de vista la decisión del tribunal electoral bonaerense es correcta.

“Es una medida razonable que atiende las circunstancias. Ni el tiempo ni la necesaria austeridad permitían otra medida. Así que me parece que con las explicaciones del caso, difusión que el pueblo merece, es mejor que hacer un dispendio económico y un riesgo logístico”, comenzó señalando.

Y añadió que esto va más allá de la modalidad de las BUP o las boletas tradicionales: “Cuando ocurrió una cosa similar en el año 2015 no se reimprimieron boleta. Se usó una cabeza de lista que ya había renunciado. Es lo mismo”.

“En este momento la marca LLA aparenta tener mucho más peso que los propios candidatos. Además, en este país votamos agrupaciones políticas, pero no candidatos individualmente”, argumentó.

Finalmente, dijo: “Por lo tanto, es lo mismo. El inconveniente causado, más por la discusión que por los hechos, creo que ocupó mucho más espacio que podría haberse ocupado para hablar de política y no de cuestiones gráficas”.

