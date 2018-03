La Cámara de Casación sorteó ayer los tribunales que se harán cargo de las causas que anteriormente habían asignado al Tribunal Oral Federal (TOF) 9, entre las que se cuentan expedientes contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El juicio a la ex mandataria y otros ex funcionarios por la firma del Memorándum con Irán recayó en el Tribunal Oral Federal 8, integrado por los jueces Gabriela López Iñíguez, Nicolás Toselli y Sabrina Namer. Mientras que la causa por presunto lavado de dinero, que también involucra al detenido Lázaro Báez, estará a cargo del Tribunal Oral Federal 4, que también lleva el juicio del caso Ciccone.

El nuevo sorteo se realizó luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara la semana pasada “no hacer lugar a la habilitación del TOF 9” –que había ganado el primer y cuestionado sorteo en la causa del Memorándum- y objetara cómo fueron nombrados en dicho tribunal los jueces Alejandro Noceti Achával, Silvia Mora y Alejandro Becerra, en diciembre pasado. La mayoría de los jueces del máximo tribunal cuestionó su elección a dedo, sin concurso ni acuerdo del Senado, y por una mayoría simple del Consejo de la Magistratura. La Cámara de Casación había incluido al TOF 9 en el sorteo de causas, aunque no contaba con la habilitación de la Corte para funcionar.

Los tres magistrados del TOF 9 integraban hasta entonces el Tribunal Oral Criminal 10 que, gracias al voto de los miembros oficialistas del Consejo de la Magistratura y la ley 27.307, fue pasado a la órbita de la Justicia Federal. Dicha ley, impulsada por el gobierno de Mauricio Macri, permitió transformar tribunales criminales ordinarios en tribunales federales, aunque ambas instancias tienen competencias muy distintas.

El juicio oral y público por el Memorándum involucrará a la ex presidenta, al ex canciller Héctor Timerman, el ex secretario general de la presidencia Oscar Parrilli, la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia Juan Martín Mena, el diputado nacional Andrés Larroque, el ex vicecanciller Eduardo Zuain, y el presunto espía Allan Bogado, además de quienes llegarán detenidos con prisión preventiva, como el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, los dirigentes políticos Luis D´Elía y Fernando Esteche, y el supuesto referente de la comunidad islámica argentina Jorge “Yussuff” Khalil.