Ctera calificó como un “hecho provocativo” la designación de Cecilia Pando como docente en una escuela primaria, hecho que la propia negacionista dio a conocer hoy en Twitter, tres días antes del 42 aniversario del golpe de Estado de 1976, y repudió la designación de la "defensora de los genocidas y militante de la ultraderecha argentina".

A través de un comunicado, Ctera recordó que Pando “es conocida por su defensa de los militares que cometieron asesinatos, secuestros y robos de bebés -entre otros crímenes de lesa humanidad- en el marco del Terrorismo de Estado”. También añadió que “entre otros hechos lamentables”, la cuestionada militante negacionista "manchó con pintura los pañuelos blancos pintados alrededor de la Pirámide de Mayo”.

Para los docentes, la designación de Pando “amenaza con vulnerar los derechos de las/os pibas/es a una educación respetuosa de los Derechos Humanos, tal como lo dicta la Ley de Educación Nacional”.

Conocida por su activismo en defensa de los represores acusados de crímenes de lesa humanidad, Pando obtuvo un cargo en la escuela católica “Francesco Faa Di Bruno”, como docente de niños de 11 y 12 años, y se regodió por Twitter: “Yo voy a enseñar, no voy al colegio a hacer política, no mezclo las cosas!!! Trabajo con chicos, no los adoctrino como hacen otras organizaciones!!!!”.