Una nueva ronda paritaria de los docentes con la gobernación de María Eugenia Vidal terminó sin acuerdo y los gremios definen la fecha para un nuevo paro. El ministro de Economía provincial, Hernán Lacunza, llevó al encuentro que ayer se realizó en la sede de su cartera, en La Plata, una propuesta que fue rechazada por los sindicatos, tras considerar que era prácticamente igual a la anterior. La oferta, básicamente, mantuvo el techo del 15 por ciento de aumento salarial, sin cláusula gatillo de ajuste por inflación. Aunque incluyó algunos cambios, como una suma de 250 pesos para los que cursen 148 horas de capacitación anuales fuera del horario de trabajo, el planteo de fondo no se movió. El Frente de Unidad docente denunció que la gobernación “obra de mala fe”.

“Hay un monólogo de parte del gobierno, que volvió a realizar la misma propuesta que venimos rechazando desde el 14 de febrero”, señalaron anoche en un comunicado los dirigentes de FEB, Suteba, Udocba, AMET y SADOP.

Los gremios van a hacer esta tarde, a las 18, una marcha de antorchas a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, ubicada en la CABA. Anticiparon además que el próximo martes van a sumarse a una jornada de lucha junto a trabajadores estatales contra el ajuste.

Los maestros están pidiendo un 20 por ciento, con cláusula gatillo. “No ofrecemos lo que queremos sino lo que podemos”, les dijo ayer Lacunza.

El esquema que el ministro llevó a la reunión consistió en:

El 15 por ciento en tres tramos.

Una cláusula “de revisión” que suplanta a la gatillo. Esto no es aceptado porque en 2016 los gremios firmaron una fórmula de revisión y la provincia no cumplió. Todavía no pudieron recuperar lo que perdieron. El gatillo, en cambio es de aplicación automática.

Un ítem de 3000 pesos anuales (250 por mes) en concepto de capacitación, para aquellas maestras y maestros que certifiquen haber cursado 148 horas anuales de formación, fuera del horario escolar. “Es una obligación indelegable del Estado ofrecer capacitación a los maestros, ese no es un concepto para incluir en el salario”, cuestionó Mirta Petrocini, de la FEB.

Una gratificación de 1800 pesos, que ya había sido ofertado en otros términos (como un anticipo del 5 por ciento), en las reuniones anteriores.

El plus por presentismo de 6 mil pesos, también rechazado en los encuentros anteriores.

En el Frente de Unidad Docente replicaron los argumentos de Lacunza. Los dirigentes gremiales no tienen dudas de que la gobernación bonaerense cuenta con fondos para hacer una mejor propuesta.

“Los docentes estamos presentes en las aulas desde noviembre, cuando empezó esta paritaria, como señal de buena fe. Esperamos que nos den una respuesta a la necesidad urgente de recomponer los salarios, y queremos además discutir el sistema educativo en su integralidad, porque hay un desmantelamiento en proceso: el cierre de escuelas, el intento de desarmar los bachilleratos para adultos, los cargos docentes sin designar, el achicamiento del número de cursos en las escuelas especiales, la desinversión en la construcción de aulas y escuelas, todo es parte de eso”, dijo Mirta Petrocini a PáginaI12. “El presidente acaba de hablar de la revolución tecnológica que tiene que llegar; ¿con qué recursos, si hay miles de chicos que no tienen inglés en la escuela, sin que haya medidas de fuerza? Y también son miles los que no tienen informática por falta de cobertura de los puestos docentes”.

Los gremios también salieron a confrontar los argumentos con que la gobernación quiere imponer el presentismo. Señalan, en este sentido, que están dispuestos a discutir sobre el tema, pero que la provincia no les entrega información concreta y desagregada sobre los motivos de las faltas y licencias. “Queremos discutir sobre ausentismo, pero no tenemos datos y es una de las obligaciones del gobierno intercambiar información para poder debatir”, agregó Petrocini. La dirigente remarcó que Cambiemos “da cifras descomunales de ausentismo en base a información a la que non niega el acceso. No vamos a convalidar que se imponga una presentismo perverso, que presione a los docentes a trabajar enfermos para no perder unos pesos”.