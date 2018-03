A poco de comenzar la primera sesión del año de Diputados, la representante del FIT, Romina del Plá presentó un proyecto de repudio a la lista que el Servicio Penitenciario propone para prisión domiciliaria que incluye a 96 genocidas, entre ellos a Alfredo Astiz. El texto finalemente fue concensuado por todos los bloques y será aprobado hacia el final de la sesión. Pero antes, la nómina que además de Astiz incluye Jorge “El Tigre” Acosta, Julio Simón (“Turco Julián”) y el ex capellán Christian Von Wernich, fue objeto de repudio por parte de varios legisladores. “El camino fue largo, difícil, para poder llevar de vuelta el rumbo en esa ruta de memoria, verdad y justicia”, arrancó el diputado del Fpv-PJ e hijo de desaparecidos, Horacio Pietragalla. “Hoy nos duele tener que ver una imagen como esta, con este personaje nefasto”, advirtió el diputado del FpV-PJ mientras exhibía un ejemplar de PáginaI12 que publicó la noticia en la tapa. “Esto no es ideología, es humanidad –advirtió Pietragalla–. No podemos permitirnos que nuestras generaciones siguientes vean sujetos como este en libertad. Es un daño a nuestro futuro, nuestra dignidad” y reclamó que los represores “se mueran en la cárcel”. En tanto, el presidente del interbloque de Cambiemos, el radical Mario Negri, recordó el camino que abrió el presidente Raúl Alfonsín con el juicio a las juntas militares pero lamentó que la bancada kirchnerista considerara como presos políticos “a personas detenidas preventivamente por la supuesta comisión de delitos comunes”. Se refería a Luis D’Elía, Milagro Sala, Carlos Zannini y Julio De Vido que aparecían en carteles colocados en las bancas que rezaban “24 de marzo 1976-2018, con presos políticos no hay democracia”. El jefe del bloque del FpV-PJ, Agustín Rossi, le retrucó al radical al señalar como “irracional” que haya presos políticos en democracia y que fueron funcionarios del partido que gobernó hasta diciembre de 2015. Es más, afirmó que “ninguno de los detenidos se apartó del derecho, hay una persecución política impulsada desde el Gobierno con el ariete judicial como el más incisivo”, aseguró.