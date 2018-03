Sandra Heredia, la ex empleada de la familia Triaca en la quinta de Boulogne, realizó nuevas denuncias sobre desvíos de fondos y mercadería que implican al ministros de Trabajo, Jorge Triaca, y su hermano Carlos durante la intervención del sindicato SOMU, en el que Heredia había sido nombrada como interventora. Según Heredia, el hermano del ministro cobró 500 mil pesos por organizar una fiesta del Día del Niño para los empleados del sindicato marítimo y le pidieron llevar 112 cajas navideñas destinadas a los empleados del sindicato para consumir en fiestas privadas en la quinta familiar.

Heredia, en una entrevista a C5N, contó que, en sus meses como interventora de la seccional San Fernando del SOMU, le tocó organizar los festejos del Día del Niño para los hijos e hijas de los afiliados marítimos y al momento de analizar presupuestos recibió uno realizado por Carlos Triaca, hermano del ministro de Trabajo. "Yo no tenía que decir que él me lo había dado", confesó la ex empleada respecto del festival organizado el año pasado con presupuesto del hermano del funcionario. Luego, ante la pregunta de los periodistas sobre si Carlos Triaca había ofrecido su servicio de organizador de fiestas ad honoren, Heredia subrayó que no e indicó que el costo total fue de "medio millón de pesos". "La plata la puso el SOMU", sentenció.

En otro momento de la entrevista, la ex empleada también relató un episodio en el que "por orden de ellos" tuvo que llevar desde la seccional de San Fernando hasta la quinta familiar de los Triaca en Boulogne 102 cajas navideñas, que estaban destinadas a los afiliados del gremio, para "ser consumidos en fiestas". Heredia precisó que el movimiento salió a la luz por la denuncia de los sindicalistas que ganaron las elecciones en las que fue reemplazada como interventora y aseguró que hizo firmar un papel antes de realizar ese movimiento de botellas de sidra y vino para los Triaca.

Heredia denunció a la familia Triaca luego de que el propio ministro la insultara y la despidiera por teléfono, tras tenerla como empleada sin registrar desde fines de 2012 hasta noviembre de 2015, cuando el presidente Mauricio Macri ganó las elecciones y su empleador se convertió en ministro de Trabajo. La ex interventora del SOMU, designada por decisión de su ex jefe, recordó que aún mantiene una causa judicial abierta contra la familia por los aportes sociales que no le realizaron y también por los dichos que el ministro expresó sobre ella en una entrevista televisiva.

La mujer se quebró en llanto durante la entrevista al recordar a su madre que había muerto pocos días antes de que el ministro de Trabajo la llamara por teléfono, la insultara y le ordenara que no vuelva más a trabajar como casera. "Triaca me manda a la concha de mi madre y mi madre se murió hace cuatro días", lamentó "Sandrín", como le decían la familia del ex histórico titular del sindicato del Plástico.