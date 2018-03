“Debemos entender que el adversario no está entre nosotros, sino que es este gobierno y las políticas de ajuste y endeudamiento, el modelo que perjudica a la patria”, reza el documento emitido ayer por el Consejo Nacional del Partido Justicialista (PJ) y que surgió de la reunión que se realizó con quórum ajustado fruto de la ausencia de varios de los gobernadores. Si bien las autoridades del PJ buscan atenuar las diferencias internas, lo cierto es que el faltazo de los mandatarios, entre los que hay muchos cercanos al gobierno, es otra prueba de las diferencias que mantienen con el kirchnerismo. El Consejo decidió reunirse una vez por mes para continuar con el debate que lime las asperezas entre los distintos sectores internos y que genere un programa para el Congreso Nacional del partido que se reunirá a fines de abril o principios de mayo.

A la reunión llegaron, además de su presidente, José Luis Gioja, Jorge Taiana, Verónica Magario, Daniel Scioli, Fernando Espinoza, Gustavo Menéndez, Andres Rodríguez, Antonio Caló, Victor Santa Maria, Fernando Navarro, Juan Manuel Abal Medina, Guillermo Snopec, José Neder, Sergio Urribarri, Martín Soria, Guillermo Moreno, Leonardo Nardini, Daniel Filmus, Eduardo Fellner, Rubén Marín, Rubén Rivarola, Beatriz Rojckes, Mariano Cascallares y Dario Félix, entre otros. La única mandataria provincial fue la catamarqueña Lucía Corpacci y, a modo de representación del gobernador de La Rioja, Sergio Casas, estuvo el diputado Luis Beder Herrera.

“Este Consejo Nacional del PJ, a pedido de sus bases, siente la obligación de solicitarle al conjunto de Movimiento Peronista que dejemos de lado los resquemores y nos ocupemos, todos juntos, de organizar nuestra enorme y rica diversidad interna para ponerle freno a este Gobierno”, apuntó la dirigencia peronista en el documento donde reafirmaron la intención de dar lugar a todos los espacios internos, sin dejar a nadie afuera.

El documento titulado “A más de dos años de gobierno, el Partido Justicialista ve que el país no arrancó”, hace un racconto de las políticas económicas que son el núcleo de la crisis iniciada a partir de la llegada de Mauricio Macri a la presidencia en diciembre del 2015. “Más del sesenta por ciento de nuestro pueblo no concuerda con las políticas llevadas adelante por el gobierno basadas en: endeudamiento externo, una política social que no tiene en cuenta a los que menos tienen y a nuestros jubilados, el destrato a los sectores del trabajo y la producción”. Además apuntaron contra la “importación masiva de productos que destruyen nuestras economías regionales, y la emisión monetaria” que perjudica el poder adquisitivo de los trabajadores.

El tono marcadamente opositor del texto contrasta con las acciones de los gobernadores y sus legisladores a través del interbloque Argentina Federal que en la Cámara de Senadores lidera Miguel Ángel Pichetto. La tendencia a facilitar las iniciativas legislativas del oficialismo son polémicas ante la posición del PJ en el documento emitido, y generan diferencias profundas entre los dirigentes. “Ojalá que recapaciten, no podemos ser cómplices de lo que está haciendo el macrismo”, afirmó a PáginaI12 un peronista bonaerense que participó de la reunión para mostrar el mal humor que generó el faltazo. La excusa esgrimida para justificar la ausencia fue la reducción de vuelos por “el granizo que afectó a los aviones”.

A pesar de todo, los presentes decidieron mantener reuniones cada treinta días para fomentar el debate y el intercambio de ideas que limen las diferencias que existen entre los sectores internos. Además se esbozó la idea de convocar a un congreso partidario para que participen los casi mil congresales de todas las provincias.

Una parte del documento apuntó a que “el gobierno carece de una política laboral seria, desdeña el sector gremial y pareciera que toma decisiones con los empleadores ‘amigos’”. También criticaron la actualidad de la justicia al apuntar que “debe ser independiente y no el brazo ejecutor del Poder Ejecutivo”. Por último señalaron que “no es momento de hablar de candidaturas, sino de discutir ideas” para conformar “un gran frente electoral que le ofrecerá a la sociedad para el triunfo en 2019”.