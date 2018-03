Esquina porteña

Pablo Mehanna

El encanto de Luce está en su simpleza: una esquina cerca de Plaza Irlanda, algunas mesas afuera, unas guirlandas de luces y rica comida, con espíritu casero pero un toque diferente. Su dueño, Santiago Marafuschi, luego de trabajar en el hotel Four Seasons y unos largos años en el exterior, volvió a Buenos Aires y se instaló en Caballito. Luce es el típico lugar que la gente del barrio rápidamente adopta como propio y al que va cuando no tiene ganas de cocinar porque se come bien y los precios son amigables. No hay muchos platos, pero si buena variedad. Por ejemplo, milanesas de peceto apanadas con cereales, papas fritas y coleslaw ($170); ribs de cerdo con barbacoa y batatas fritas al pimentón ($240); algunas pastas y distintos tipos de ensalada, en sus versiones veggie y completas, con muchos ingredientes que combinan perfectamente y algo de fantasía (de $170 a $190). También hay sándwiches y una suculenta hamburguesa en pan brioche. De miércoles a viernes, al mediodía hay un menú especial que incluye un plato y un agua saborizada por muy correctos $145.

Para acompañar, hay limonada y batidos de fruta, o variedad de cervezas como Peñón del Águila, Otro Mundo y Braukunst, entre otras. Los fines de semana es ideal para un desayuno tardío: el café es de Central de Café y saben prepararlo; viene acompañado con huevos revueltos, tostadas de pan casero o granolas.

Un lugar pequeño, con linda vereda. Ahora que arranca el fresquito, es ideal para comer afuera, con el sol que calienta sin molestar. Luce está en una esquina súper tranquila, con poco tránsito de gente y de autos, siguiendo el ritmo que marca el barrio. La gente se sienta y relaja, disfruta el momento porque el lugar invita a eso. La música acompaña, muy de fondo, sin entorpecer la charla; y los más chicos tienen espacio en la vereda para salir un rato a la vista si se ponen inquietos. En suma, un lindo lugar para visitar, más aún si se vive por la zona.

Luce está en Felipe Vallese 1599. Teléfono: 2069-7945. Horario de atención: martes de 19 a 1; miércoles a viernes de 12 a 1; sábados de 10 a 1 y domingos de 10 a 20.30.

Empanadas a la yanqui

El estadounidense Mark Schwerin se enamoró de Dolores, se casaron e instalaron en Argentina, el país donde nació ella. Pasó el tiempo, y un poco aburrido de la comida local decidió montar con un socio un restaurante que reprodujera la variedad de sabores de su Norteamérica natal. Así surgió The Stand, lugar que combina las empanadas –uno de los platos más típicos de la gastronomía local– con rellenos inimaginables para un tradicionalista pero que, pese a la desvergüenza de la propuesta, funcionan a la perfección. Así conviven empanadas de chilli con carne suave o de curry repicante con pollo con otras de berenjena, salsa marinera, muzzarella y parmesano y de Kohli con damascos (entre $30 y $45). Raras, sin duda, pero muy sabrosas. Se pueden pedir fritas o al horno y comprando una docena, hacen un 10% de descuento. Pero como no solo de empanadas vive el hombre, acá también se puede comer una ensalada: las hay más sencillas y otras más tuneadas como la Arco Iris, de lechuga, rúcula, queso azul, panceta, nueces pecan y fruta ($110) o algunos de los platos del día que puede ser, por ejemplo, un Meatball Parm o un Pulled Pork Sandwich (ambos $110).

Obviamente no podían faltar las hamburguesas. Vienen en dos medidas, de 220 gramos ($135) o de 110 gramos ($85) y tienen los aportes clásicos del gran país del norte como cheddar, salsa ranch, panceta y hasta tostadas francesas.

La apariencia de The Stand es la de un delivery típico de empanadas, si bien suman unas mesas para comer ahí; a simple vista, nada delata lo especial de lo que se ofrece dentro. Rústico y no para largas estadías, preparan también aros de cebolla (obviamente) y papas con chilli y queso. Para tomar, hay tres tipos de cerveza artesanal de la marca Boudicca, gaseosas y algunos vermuts y tragos de la casa.

Una vez superado el asombro que provoca la lectura del menú y de meditar sobre si el brócoli debería estar permitido en una empanada, The Stand resulta un lugar tan inesperado como simpático y bien vale una visita.

The Stand queda en Av Córdoba 3528. Teléfono 4863-1235. Horario de atención: lunes a viernes de 10 a 15.30 y de 18.30 a 24; sábados y domingos de 19.30 al cierre. Solo efectivo.

Venezuela callejera

Cuando un restaurante venezolano está lleno de compatriotas, es un indicio de que funciona bien. Eso pasa con Mestizos, que suele ser recomendado enfáticamente por todo venezolano al que se consulte dónde comer platos de su país en Buenos Aires. Sus antiguos dueños tenían antes Monzú, una pizzería que se caracterizaba por sus pizzas de borde relleno y que se mudó a Puerto Madryn, aunque dicen algunos, medio en secreto, que en Mestizos aún las hacen a pedido. Ubicado a metros de plaza Armenia, si bien hay otros platos típicos para probar, es imprescindible incluir en el pedido unas arepas. Este sencillo y clásico plato de Venezuela y Colombia (con más similitudes entre ambos países de lo que ellos mismos admiten) es una bomba de sabor. Pero para arrancar (y para compartir, porque las arepas son muy generosas), hay que pedir unos Tequeños ($90). Dicen que para que una fiesta sea considerada como tal, se deben servir tequeños, si no, no hay fiesta. Y al probarlos se entiende el por qué de la afirmación.

Volviendo al clásico de la cocina callejera venezolana, hay varios tipos de arepas para elegir: la clásica Reina Pepiada, con palta, pollo y cilantro; la Pabellón, de carne, porotos, plátano y queso; la Mestiza, con pollo, chori, palta y chimi; y la recién salida a la cancha Arepa al pastor, con cerdo marinado en pasta de ajíes, queso amarillo semi fundido, lechuga fresca y mucha magia (desde $130). También hay empanadas venezolanas ($60), arepitas fritas ($60) y pastelitos. Además de gaseosas, agua y cerveza, se puede tomar Papelón, una bebida tradicional y muy rica. Y, todos los domingos al mediodía, en Mestizos hacen una sopa solidaria para los venezolanos que viven en Buenos Aires y no están pasando una buena situación. De hecho, la idea es seguir con esta movida y sumar otros restaurantes que también quieran colaborar.

Muchas arepas y areperías hay hoy en Buenos Aires; como buena alternativa a las fotocopiadas hamburguesas del barrio, éstas cotizan entre las más ricas.

Mestizos Latin Street Food queda en Nicaragua 4424. Horario de atención: martes a jueves de 17 a 2; viernes y sábados de 17 a 5; domingos de 17 a 24. Sólo efectivo.