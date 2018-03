#PresenteContinuo Nuevos discos para bancar desde el escenario: hoy los punksuecos Backyard Babies contarán Four By Four (Niceto Club, a las 21), Seda Carmín disparará Flashe (La Trastienda Samsung, a las 20.30), los ingleses Depeche Mode invocarán Spirit (Estadio Ciudad de La Plata, a las 19) y el dubtechnoso ruso Andrey Pushkarev defenderá su EP Photograph en la Undertones (Niceto Club, a la medianoche).

#Pantallazos “¡El sueño de mi vida, cinco mil euros!”, es el leit-motiv de UPA! Una película argentina, peli de culto y parodia del cine indie, de Camila Toker, Tamae Garateguy y Santiago Giralt, que pasará I.Sat hoy a las 22.10.

#InmigraciónDescontrolada Los españoles Tierra Santa templarán metal en Uniclub (30/3), los escoceses Mogwai mostrarán quién la tiene más cool en el Teatro Gran Rex (10/5) y los veteranos punkingleses Gang of Four debutarán en suelo argentino (14/5, Niceto Club).

#CualquieraPuedeGooglear La Carrera de Miguel, tradicional carrera urbana en memoria del poeta y atleta Miguel Sánchez, desaparecido durante la última dictadura, tendrá su edición 2018 con circuitos de 3 y de 8 kilómetros (mañana 25/3, desde las 8, en Crisólogo Larralde y Av. Libertador, inscripción en lacarrerademiguel.com.ar).

#Ciclodelia Las Ligas Menores, Rosario Bléfari y la dj Malén Denis animarán otra función del ciclo de conciertos Chicas de Fuego en el Centro Cultural Recoleta (hoy a las 20.30, Patio de la Fuente).

#CualquieraPuedeGooglear Los premios Vigorosa, que distinguen a víctimas de abuso y a artistas mujeres independientes que promueven el empoderamiento femenino, tendrán su entrega con shows de Mariana Päraway, Dat García y Amor Elefante, muestra fotográfica y lectura de poesía (hoy a las 20 en Club Cultural Congo, gratis).