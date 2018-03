Certeros disparos en la noche

Más de 15 disparos retumbaron la noche del jueves en la cuadra de Presidente Quintana y Colón, en una de las zonas más calientes de barrio Tablada. Eran casi las once de la noche y adentro de la casa de Colón 3897 tres amigos estaban alrededor de una mesa, donde quedaron unos sanguchitos. Desconocidos llegaron en un Chevrolet Astra, bajaron, patearon la puerta y los acribillaron allí mismo. Rodolfo "Petete" Palavecino, dueño de la vivienda, de 42 años; Marcelo González, de 45; y Fabricio Heredia, de 38, no tuvieron tiempo de reaccionar: fueron atacados por al menos un arma calibre 9 milímetros, cuyas balas los impactaron, en segundos. Los indicios que había hasta ayer en la causa que investiga el fiscal Luis Schiappa Pietra desembocan en la hipótesis de que el hecho estaría relacionado a la venta de estupefacientes, como la más fuerte. Según trascendió, la vivienda donde sucedió el hecho no era desconocida para el personal policial que llegó al lugar, ya que fue allanada varias veces. Allí vivía Palavecino, quien estaba procesado por la Justicia Federal. Una versión cuenta que allí mismo fue detenido en marzo de 2014 junto a una hermana de Milton Damario (sindicado por varios homicidios).

La puerta que, una o dos personas, abrieron a patadas la noche del jueves pasado, tenía signos de que no era la primera vez que la casa era blanco de ataques. Un pasador que no estaba puesto y unas barretas cruzadas del lado de adentro, daban cuenta de medidas de protección precarias. La puerta contigua a la de ingreso, tenía marcas de proyectiles de vieja data. "No es la primera vez que se allana ese lugar", revelaron quienes conocen la zona. Apenas sucedió el hecho la versión que recibió el fiscal fue que allí vivían personas vinculadas a la comercialización de drogas, aunque no se estableció si el lugar era usado como punto de venta, ya que adentro no se encontró material de ese tipo.

"La hipótesis que manejamos como la más fuerte, aunque no descartamos nada, está relacionada con problemas de narcomenudeo y venta de estupefacientes", dijo el fiscal Schiappa Pietra, quien pasado el mediodía de ayer recibió la información sobre la causa que tenía Palavecino en la Justicia Federal: fue procesado el 27 de junio de 2014, por comercializar drogas, aunque no había explicación clara de por qué estaba en libertad. Según afirmó, los tres tenían antecedentes, pero no los detalló.

Al fiscal se le preguntó por la relación de las víctimas del triple crimen con personas sindicadas por cometer delitos en la zona, pero aseguró no tener indicios para relacionarlos con familias como los Funes o los Caminos, que se disputan territorio a fuerza de balas en zona sur; ni con gente de la banda de Los Monos, que está siendo juzgada por el mismo fiscal en el nuevo Centro de Justicia Penal, desde noviembre pasado.

Schiappa Pietra detalló que en la escena del hecho se secuestraron 15 vainas servidas de calibre 9 milímetros, pero todavía no se estableció si fueron todas disparadas por una sola arma, ya que algunas versiones dan cuenta de que eran dos las personas que irrumpieron en la vivienda. Ante ello, el fiscal ordenó pericias balísticas y una serie de medidas para dilucidar la cantidad de agresores que actuaron y cuál fue la mecánica del hecho. Tampoco está claro si los tres hombres estaban solos en la casa cuando llegaron los agresores, pero cuando entraron los investigadores solo quedaban los tres cuerpos de las víctimas: uno tendido sobre la mesa y sentado en una silla, de costado a la puerta de ingreso. Otro, estaba con el cuerpo volcado sobre la bacha de la cocina; y el tercero, tendido del otro lado de la mesa, como si se hubiera caído de la silla al ser impactado. Se trata de datos preliminares, ya que el fiscal espera los resultados de autopsias en el Instituto Médico Legal.

Zona caliente. El lugar de la matanza no es un nuevo escenario de hechos de sangre. Se trata de un territorio en permanente disputa entre banda antagónicas donde, como en barrio Municipal, las batallas se ganan con armas en las manos.

En barrio Municipal -Grandoli casi Gutiérrez-, fueron baleados anteayer una joven de 30 años y un nene de 5. Algunas voces preguntaban ayer si éste hecho podría estar relacionado con el triple crimen, o con algún suceso previo, ya que las venganzas parecen estar a la orden del día.