La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) le entregó a artistas, gremialistas y referentes de organizaciones sociales los legajos que Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (Dipba) había confeccionados sobre ellos en el marco de la persecución política de la que fueron víctimas durante la última dictadura cívico militar.

El acto de entrega de la documentación, que prueba el espionaje de las fuerzas de seguridad, tuvo lugar en el predio donde funcionó esa dependencia de la policía bonaerense. Durante un acto en el que se conmemoraron los 42 años del último golpe de Estado se descubrió uno de los pañuelos de las Madres que fueron retirados de la Plaza de Mayo y que formará parte de la fachada del inmueble situado en la calle 54 entre 4 y 5, de La Plata.

La actriz Nacha Guevara, el cura católico Luis Farinello, el dirigente judicial Antonio Cortina y el pintor Germán Gargano fueron algunos de los que recibieron la documentación. Algunas de las acciones por las que los espías policiales les habían hecho un seguimiento fue por cantar canciones extranjeras, participar en filmes "contrarios al ser nacional", encabezar marchas por la ley de teatro, realizar asambleas gremiales o trabajar en asentamientos de emergencias, tal como consta en los textos desclasificados.

"No sé si lo voy a quemar o lo pongo en la biblioteca. Porque ésta (la que figura espiada en ese legajo) también soy yo, y estoy muy orgullosa", dijo Nacha al recibir de manos del premio Nobel de la Paz y presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, una caja verde conteniendo todos los informes elaborados por la Dipba.

Alejandra Darín asistió como secretaria de la Asociación Argentina de Actores y en nombre de Ana María Picchio, que no pudo estar presente. También se hizo entrega de los legajos de Arturo Blatezki, en representación de la Iglesia Evangélica del Río de La Plata; Oscar de Isasi de ATE; Roberto Baradel por CTERA; Raúl Archuvi del gremio de los no docentes de la Universidad Nacional de La Plata (ATULP) y Julieta Escande de la FEB.

"Lo que siento es contradictorio –agregó Nacha en su discurso-. Por un lado la alegría de estar con vida y seguir creyendo en los mismos principios de libertad; energúmenos que hacen esto habrá siempre, pero también somos muchos los seres libres."

Darín dijo estar "orgullosa de mis compañeros perseguidos, secuestrados, desaparecidos, que son un ejemplo”. “Quiero contar que Ana María Picchio no pudo venir. Pero le pregunte qué quería que dijera en su nombre y me dijo que esto (por el legajo) también era ella, y me gustaría saber qué hubieran querido decir los 28 compañeros secuestrados desaparecidos", afirmó.

Por su parte, Baradel recibió en representación de la central docente Ctera, el legajo que la policía bonaerense realizó sobre las actividades de docentes. El titular de Suteba recordó a los más de 600 maestros desaparecidos de todo el país y pidió que "no suceda nunca más". “Hoy hay formas más sofisticadas de controlar, de vigilar, como decir barbaridades de los que no pensamos igual y cuando eso pasa, tenemos que mirar para atrás, para esos maestros (desaparecidos), y al pensar en eso la mochila se hace liviana y el compromiso más fuerte", destacó.